Alberto Claramunt: Sirpa Paatero ei ole ainut syyllinen

Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerille kasautuu pian kaikki paineet.

Eduskunta keskusteli torstaina kyselytunnilla varsin maltillisesti Postista. Ihmetystä herätti sekin, että kokoomuksen tulokulma oli kohtuullisen loiva. Syy taitaa olla se, että kun asia on kirkas, huutaminen on turhaa. Välikysymys on jo ensi viikon tiistaina.

Sen sijaan Antti Rinne veteli mutkat suoriksi. Hänen pääviestinsä oli, että huolimatta kaikesta kuullusta ja väitetystä muunnellun totuuden puhumisesta, tärkeintä oli lopputulos. Se, että Postin tes-siirto estettiin.

Varsinainen pähkinän ydin tuli kuitenkin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen kysymyksen jälkeen, missä ihmeteltiin, että miksi Postin omistajapolitiikasta on kaksi eri linjaa: Postin hallituksen noudattama ja sitten ministereiden julkisuudessa linjaama. Rinne täräytti, että Postin hallitus on toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa.

Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan vastausta ei tarvinnut odottaa kauan. Tiedote tuli ulos seuraavana aamuna eikä se sisällä yllätyksiä: Postin hallitus on pitänyt ajan tasalla valtio-omistajan, joka ei kieltänyt sittemmin peruttua liikkeenluovutusta.

Ministeri Sirpa Paateron lausunnoista on myös tehty useita uutisia, joiden jälkeen on vaikea uskoa Antti Rinteen väitettä, ettei Paatero ollut tietoinen liikeenluovutuksen ajankohdasta ja sen aiheuttamasta tes-siirrosta. Nyt tiedämme, että Jussi Halla-aho syyttää Paateroa valehtelusta ja Iltalehti uutisoi, että Paatero eroaa jo tänään perjantaina

Jos Antti Rinne uhraa Paateron, kaikki paineet jäävät pääministerille.

Yksi Rinteen avainlausunto tuli 21. marraskuuta kyselytunnilla. Vastauksessaan liittyen tes-shoppailuun Rinne kertoi, että tuhansien työntekijöiden tes-siirrot estetiin…”Ja ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin”. Tuota on vaikea uskoa. Tästä Verkkouutisten jutusta käy ilmi, kuinka Paatero pahoitteli palkkojen laskua mutta puolusti Postin välttämättömiä rakennemuutoksia. Jutussa puhutaan pakettilajittelijoista.

Paatero on liian pieni kantaakseen koko vastuun. Näyttää siltä, ettei demareille riittänyt, että hän stoppasi tuhansien työntekijöiden tes-siiroon mutta hyväksyi pakettilajittelijoiden siirtymisen Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Kasvoiko demareissa poliittinen paine niin kovaksi, että Antti Rinne ryhtyi operoimaan? Alettiin esittää tietämätöntä ja syyttää Postia. Rinne on ehdotellut milloin kertakorvauksia palkkoihin ratkaisuksi ja toisinaan hän on väittänyt, ettei puutu palkkaneuvotteluihin.

SDP:n kannalta Posti on hoidettu surkeasti. Jos puolue ei kyennyt nielemään Postin rakennemuutosta, miksi se ei käyttänyt omistajan valtaa? Hyvän hallintotavan mukaan se olisi kutsunut yhtiökokouksen koolle ja vaihtanut yhden iltapäivän aikana Postin hallituksen. SDP:n nyt valitsemaa linjaa on vaikea ymmärtää.

