Tapahtumien järjestäjille vaaditaan tukea kriisissä

Kokonaismenetykset voivat suuremmissa kaupungeissa nousta satoihin miljooniin.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on jättänyt kirjallisen kysymyksen tapahtumajärjestäjien tukemisesta koronakriisissä. Hallitus ei ole osoittanut tapahtumajärjestäjille taloudellista tukea kiperässä tilanteessa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti kaikki yli 500 hengen tilaisuudet on peruttu ainakin heinäkuun loppuun asti.

– Näiden tilaisuuksien parissa työskentelee tuhansia ihmisiä, jotka ovat nyt rajoitustoimenpiteiden seurauksena jääneet tyhjän päälle. Myös erilaiset majoitus- ja ravitsemusliikkeet peruuntuneiden tilaisuuksien ympärillä kärsivät. Suuremmissa kaupungeissa kokonaismenetykset nousevat satoihin miljooniin, Sirén toteaa tiedotteessaan.

Osa yrittäjistä on voinut hakea kunnalta kertaluontoista 2000 euron tukea. Se ei kuitenkaan Sirénin mukaan kompensoi todellisia kuluja tilanteessa, jossa tapahtumatuottaja työllistää verkostossaan kymmeniä ihmisiä.

Hallituksen tukiin on myös liittynyt epätietoisuutta esimerkiksi tilanteissa, joissa tukea saaneet tilaisuudet peruuntuvat, mutta tukea on vielä maksamatta. Samoin epätietoisuutta on ollut niiden tilaisuuksien osalta, joiden osallistujamäärää ei osata tai voida ennalta määrittää.

– Yrittäjät ovat epätietoisia siitä, saavatko he vielä maksussa olevia tukiaan, jos tapahtumatuen piiriin kuuluva tilaisuus peruuntuu. Tähän olisi tärkeä saada selkeä vastaus, jotta erilaisten tapahtumatuottajien on mahdollista varautua pahimpaan, Sirén toteaa.