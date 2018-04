Juha Sipilä: Suomi haluaa varmistaa Finnairin edut Brexit-neuvotteluissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier vierailee parhaillaan Suomessa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että Suomi pyrkii varmistamaan Finnairille hyvät lentoyhteydet senkin jälkeen, kun Britannia eroaa EU:sta.

– On tärkeää, että emme sovi vain EU:n ja Britannian välisistä lennoista, vaan myös kauttakulkulennoista. Tämä on meille tärkeä asia, Sipilä sanoo.

Sipilä tapasi torstaina EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnierin Helsingissä.

Kun Britannia eroaa EU:sta, se eroaa myös EU:n Open skies -sopimuksesta. Muutos tarkoittaa, että brittiläiset lentoyhtiöt eivät voi enää vapaasti laskeutua EU-kentille, eivätkä EU:n lentoyhtiöt brittiläisille kentille.

Finnairin toimintaan Brexit vaikuttaa monella tavalla. Finnair on ensinnäkin tärkeä kauttakulkukohde silloin, kun EU-maista ja Britanniasta lennetään Aasiaan. Toiseksi Lontoo on tärkeä kauttakulkukohde suomalaisille, jotka lentävät Finnairin koneilla Yhdysvaltoihin. Kolmanneksi Finnair ja British Airways kuuluvat samaan Oneworld-allianssiin. Allianssin kolmas yhtiö on espanjalainen Iberia.

Barnier ei tiedotustilaisuudessa ottanut kantaa Brexit-neuvottelujen lentoliikennekysymykseen. Hän kuitenkin kertoi tapaavansa Finnairin johtoa perjantaiaamuna. Barnier tapaa vierailunsa aikana myös suomalaisia kansanedustajia, ministereitä, tasavallan presidentin sekä kemikaaliviraston johtoa.