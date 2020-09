Siperiasta löytyi jättiläismäinen mysteerikraatteri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että samanlaisia kraattereita voi ilmestyä myös muualle.

Venäläinen tv-ryhmä löysi hiljattain valtaisen kraatterin lennettyään Siperian yläpuolella. Mystisiä Siperian kraattereita on löytynyt ennenkin, mutta National Geographicin mukaan nyt löydetty jättikraatteri on toistaiseksi suurin: se on pinta-alaltaan yli puolen jalkapallokentän kokoinen ja reilu 50 metriä syvä.

Ensimmäinen vastaava Siperian tundra-alueen kraatteri löydettiin vuonna 2014. Toistaiseksi tutkijoille on epäselvää, miten kraatterit muodostuvat. He epäilevät niiden muodostuvan metaanin ja hiilidioksidin räjähdyksistä, joita syntyy, kun jäinen maaperä sulaa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Myös muita teorioita on esitetty.

Tutkijat pitävät mahdollisena sitä, että vastaavia kraattereita voisi ilmestyä muuallekin.