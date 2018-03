Löytyi 54 ihmisen kättä säkissä – ei mitään epäilyttävää

Venäjän kaukoidässä sijaitsevassa Habarovskin kaupungissa on löytynyt säkillinen irti hakattuja käsiä, kertoo uutissivusto Indy100. Kaikkiaan 27 käsiparia sisältänyt säkki löytyi kaupungin vieressä kulkevan Amur-joen saaresta suositulta kalastuspaikalta.

Viranomaisten mukaan löydössä ei ole mitään epäilyttävää, vaan se liittyy vähän tunnettuun tapaan leikata käsiä irti oikeus- ja lääketieteellisiin tarkoituksiin. Vakavia rikoksia tutkiva Venäjän federaation tutkintakomissio arvioi, että kädet eivät ole rikollista alkuperää, mutta niistä ei ole hankkiuduttu eroon lainmukaisin keinoin. Sen mukaan tutkinnassa selvitetään kaupungin oikeuslääketieteen instituutin osuutta asiassa.

Käsien iästä ei ole tietoa, mutta paikallisten lähteiden mukaan säkin lähistöltä löytyi myös sidetarpeita.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr

— The Siberian Times (@siberian_times) March 8, 2018