Sinuhe Wallinheimo: Suomi on tuuliajolla

Kansanedustajan mukaan Suomi ei pian ole päättämässä EU:n elpymisrahastossa mistään.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan Suomi on EU:n elpymisrahastossa tuuliajolla.

Hän viittaa eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) tiistaina eurooppaministerien tiedotustilaisuudessa esittämään kantaan, jonka mukaan Suomi ei aio asettaa rahastolle tiukkoja kynnyskysymyksiä. Euroopan komissio on esittänyt yhteensä 750 miljardin suuruista pakettia, josta 500 miljardia myönnettäisiin suorina avustuksina ja 250 miljardia lainana.

– Emme kuulu sellaisiin maihin, jotka asettavat tiukkoja kynnyskysymyksiä. Olemme valmiita tarkastelemaan kompromisseja, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina ja totesi Suomen olevan ”keskikentän pelaaja, joka aktiivisesti hakee sopua”.

EU:n elpymisrahasto on herättänyt Suomessa arvostelua. Muun muassa perustuslakivaliokunta on katsonut, että elpymissuunnitelma on ongelmallinen kansallisen budjetin päätösvallan takia. Järjestely ei myöskään välttämättä ole kaikilta ole EU:n oikeuden mukainen.

– Valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä, valiokunta totesi mietinnössään.

EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan kanta rahastoon on kuitenkin ollut huomattavasti myönteisempi kuin perustuslakivaliokunnan. Suomen on katsottu jopa lipsuvan oikeusvaltioperiaatteesta, mikäli valtioneuvosto päätyisi etenemään asiassa suuren valiokunnan kannan mukaisesti perustuslakivaliokunnan sijaan.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ihmettelee, miksi Suomi ei ole lähtenyt EU:n elpymisrahastossa samoille kovaa budjettikuria vaativan nuuka nelikon kanssa. Siihen kuuluvat Hollanti, Ruotsi, Itävalta ja Tanska.

– Ideologisista syistä ei voida olla tämän nelikon mukana (vaikka kuitenkin haluttaisiin olla), Wallinheimo toteaa.

– Tällä taktiikalla valitettavasti olemme tuuliajolla, emmekä päättämässä mistään linjasta.

