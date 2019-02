Sinuhe Wallinheimo: Oppositiolta perättömiä väitteitä syrjäytymisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja huomauttaa syrjäytyneiden nuorten määrän vähentyneen Jämsän asukasluvun verran.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) toteaa hallituksen kohentaneen merkittävästi nuorten asemaa.

– Suomalaisten nuorten tilanteesta kuuluu hyviä uutisia. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osuus on laskenut huomattavasti viime vuosina. Tilastokeskuksen vuosikeskiarvoon perustuvien lukujen mukaan NEET-nuorten osuus 20–24-vuotiaista oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli laskenut, heitä oli enää 11,8 prosenttia, Wallinheimo kirjoittaa Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa.

Hänen mukaansa nuorten miesten tilanne on erityisen ilahduttava. Vuonna 2015 heistä lähes 17 prosenttia oli työn ja koulutuksen ulkopuolella, nyt alle 12 prosenttia.

– Erinomaista on myös se, että lähes kaikki perusopetuksen päättävät hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle, Wallinheimo huomauttaa.

Viime vuosina syrjäytymistä on ehkäisty muun muassa erilaisilla matalan kynnyksen palveluilla, palkkatuella ja kattavammalla koulutustarjonnalla. Nuorten hyvinvointia sekä opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia on myös kohennettu.

– Kehitys on ollut siis hyvä ja kaikkea muuta kuin oppositio on väittänyt. Kaikkiaan NEET-nuorten osuus on vähentynyt Jämsän asukasluvun verran toisin kuin viime hallituskaudella, jolloin syrjäytyneiden määrä kasvoi, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

– Tuolloin kaikki tämän asian vastuuministerit tulivat SDP:stä. Ristiriita on melkoinen puheiden ja tekojen välillä.

Kansanedustaja kehottaa tulevaa hallitusta jatkamaan tehokasta täsmäpolitiikkaa nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi.

– Visaisin haaste meillä on ylisukupolvisen syrjäytymisen vähentämisessä. Olennaista tässä on herätä oppimiseen tai nuoren henkiseen hyvinvointiin liittyviin ongelmiin jo aiemmin kuin peruskoulun loppuvaiheessa, Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa.

