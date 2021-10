Sinuhe Wallinheimo: Oppositio puolustaa enemmän köyhiä kuin hallitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja tarkistaisi Veikkauksen 24000 euron vuotuista pelirajaa.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin tiistaina arpajaislaista. Hallituksen muutosesitys pyrkii rahapelihaittojen tehokkaampaan torjuntaan ja vahvistamaan ”kykyä torjua yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolista rahapelitarjontaa”.

SDP:n Jukka Gustafsson sanoi, että Veikkauksesta puhuttaessa ”me emme puhu ihan mistä tahansa toimijasta”.

– Mielestäni Veikkaus on merkittävä suomalainen instituutio, joka on tuottanut suomalaiselle yhteiskunnalle, lukuisille edunsaajille, miljoonille suomalaisille mielihyvää, terveyttä, hyvää elämää, Jukka Gustafsson totesi.

– Tiedättekö, että Veikkauksen toiminnan pelihaitat ovat vähentyneet? Sen sijaan ne ovat kasvamassa pelitoiminnassa, joka tapahtuu ulkomaille ja jonne pelataan virallisten tietojen, arvioiden mukaan lähes 400 miljoonalla eurolla vuodessa, hän argumentoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo sanoi käydyn keskustelun olleen ”hiukan mielipuolista”. Hän ihmettelee, miten sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) voi esitellä kyseisen lain.

– Täällä oppositio tällä hetkellä puolustaa enemmän köyhiä kuin hallitus, Sinuhe Wallinheimo tokaisi istunnolle.

– En kiellä, että laissa olisi paljon hyviäkin asioita, mutta ministeri Ohisalo, teidän taustallanne, köyhyystutkijana, olisi tietenkin voinut olettaa, että te tiedätte, mitä pelihaitat ja peliongelmat aidosti aiheuttavat, ja sitä kautta laki olisi voinut olla paljon kunnianhimoisempi.

– Hämmästyksenne oli suuri myös näistä internetblokeerauksista tai rahansiirron estoista. Jotenkin tuntuu, että se ei enää ole 2020-lukua.

Wallinheimo ihmetteli myös 2 000 euron kuukausittaista tappiorajaa.

– 2 000 euroa, se on kova määrä, 24 000 euroa vuodessa. Olisiko mitenkään mahdollista, että valiokunta kävisi nyt läpi tätä 24 000 euron potentiaalista häviötä per vuosi, koska tämä on paljon?

Valitettavasti tämä on täysin totta, kun puhutaan uudesta arpajaislaista. En ymmärrä kuinka köyhyystutkija/ ministeri Ohisalo voi esitellä tämän lain. Ja kirsikkana kakun päällä internetin rajoitus 2020- luvulla. https://t.co/0LMCoZiI4v — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) October 5, 2021