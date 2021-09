Sinuhe Wallinheimo: Netin rajoittaminen käy vihreille, kun on Maria Ohisalon esitys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan internetin keinotekoinen rajoittaminen ei kuulu 2020-luvulle.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo toteaa Veikkauksen ja siihen liittyvän arpajaislain uudistuksen herättäneen runsaasti keskustelua. Arvostelijoiden mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen valmistelema lakiesitys ei puutu peliongelmiin.

– Lisäksi se sisältää kummallisuuksia internetin rajoittamisen muodossa, kuten rahansiirron estot. Herätys hallitus, internetin keinotekoinen rajoittaminen ei ole ainakaan 2020-lukua, Sinuhe Wallinheimo toteaa Normiperjantai-videollaan.

– No, rajoittaminen ainakin käy vihreille, koska tämä on ministeri [Maria] Ohisalon (vihr.) esitys.

Kansanedustajan mukaan yhteiskunnassa tuntuu olevan jo selvä käsitys siitä, etteivät pelikoneet kuulu kauppojen tuulikaappeihin. Lakiesityksessä asiaa ei kuitenkaan korjata.

– Me kokoomuksessa olemme taas sitä mieltä, että ongelmapelaamista on vähennettävä ja pelikoneita on siirrettävä nyt viimein kontrolloituihin ja valvoittuihin tiloihin. Samaa pätee myös 2000 euron tappiorajaan kuukaudessa, joka kyllä kuulostaa kovin korkealta, Wallinheimo sanoo.

Muun muassa Norjan monopolissa on raja paljon matalampi. Kansanedustaja ihmettelee, miksi SDP, keskusta ja vasemmistoliitto ovat olleet asiasta täysin hiljaa.

Omaehtoista rahankeräystä helpotettava

Wallinheimon mukaan edunsaajien ja Veikkauksen välinen kohtalonyhteys on aikansa elänyt.

– Tämä yhteys on katkaistava kohta alkavassa parlamentaarisessa työryhmässä. Tärkeää työtä tekevien järjestöjen ja muiden kohteiden rahoitus on silti turvattava valtion budjetista.

Kokoomus on esittänyt järjestöjen omaehtoisen rahankeräyksen helpottamista. Nykytilannetta ei ole pidetty kannustavana tai riittävän helppona yrityksille ja henkilöille.

– Mikään monopoli ei ole ikuinen, vaikka kuinka haluaisimme. Siksi meidän olisi syytä aloittaa myös kiihkoton selvitys lisenssijärjestelmästä, kuten muun muassa lainsäädännön arviointineuvosto esittää, Sinuhe Wallinheimo pohtii.