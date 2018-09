Sinuhe Wallinheimo kuittaa ay-johtajalle: Mikä hallitus loi 120000 työpaikkaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan hallituksen toimet ovat luoneet uusia työpaikkoja.

– Tämä on palkansaajavihamielisin hallitus, jonka minä muistan Suomessa olleen, toteaa Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen Helsingin Sanomissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan ay-johtajan argumentit ontuvat.

– Kysyn Piiraiselta, että muistatko hallitusta, joka olisi luonut näin monta työpaikkaa, 120 000 uutta sellaista? Mielikuvat vs. teot. Ette pärjää noilla argumenteilla, Wallinheimo twiittaa.

Kansanedustajalta kysytään Twitterissä, uskooko hän aidosti hallituksen luoneen uudet työpaikat.

– Kyllä me tällaisilla toimilla olemme olleet luomassa edellytyksiä uusille työpaikoille. Viime hallituskaudella, kun menetimme 100000 työpaikkaa, syytettiin hallitusta. Miksi nyt ei voi sitten kehua, kun työllisyys kasvaa?

Wallinheimo on liittänyt twiittiin kuvan, johon on listattu lukuisia hallituksen yrittäjyyttä helpottavia päätöksiä. Listalta löytyy esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen riskin madaltaminen, maksuperusteisen ALV:n toteutus sekä toimia, joilla on purettu kasvua ja työllisyyttä hidastavia normeja.

