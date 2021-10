Sinuhe Wallinheimo: Hallituksen EU-kannat ovat täysin levällään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Suomen vaikuttamistyö unionissa vaikuttaa lamaantuneen viime vuosien aikana.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan EU-jäsenyys on Suomelle tärkein taloudellinen ja toistaiseksi myös merkittävin turvallisuuspoliittinen päätös.

Hän kehottaa Suomea aloitteellisuuteen sekä omien etujensa ajamisessa että unionin kehittämisessä.

– Suomella on oltava EU:ssa ääni, joka kantaa — tätä kokoomus on edistänyt vuosikaudet. EU:n ytimissä pysyminen, Suomen aseman vahvistaminen ja unionin kehittäminen edellyttävät Suomelta selkeää visiota. Nyt tästä selonteosta ja myös hallituksen EU-politiikasta tämä uupuu. Suomen ennen aktiivisen EU-politiikan suunta on kääntynyt huonompaan, Wallinheimo sanoi eduskunnan keskustelussa.

Kansanedustajan mukaan hallituksen selonteon pitäisi antaa vastauksia siihen, millaista unionia Suomi haluaa rakentaa ja millainen rooli Suomella EU:ssa on.

– Suomen on oltava jatkuvasti hereillä, koskipa päätöksenteko kestävän kasvun ja ilmastopolitiikan kokonaisuutta tai ehdotuksia talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Puhumattakaan turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä tai EU:n globaalista roolista, Sinuhe Wallinheimo totesi.

– Nyt näin ei tapahdu. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on kehityksestä ja hallituksen linjasta huolissaan. Suomen käytännöksi aiempina vuosina muodostunut vahva ja laaja ennakkovaikuttaminen ei ole toimivaa, jos omat kannat meille kriittisen tärkeissä kysymyksissä ovat levällään.

Tiukat velkakurisäännöt ovat Suomen etu

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää EU:n vahvaa kehittämistä Suomen etuna.

– Suuria asioita, joihin meidän pitää keskittyä ovat vapaan, sääntöperusteisen maailmankaupan puolustaminen, kestävä kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä, turvallisuus ja puolustus sekä muuttoliikkeen hallinta.

Sinuhe Wallinheimo painotti, ettei pandemia voi olla syy hylätä sääntöihin pohjautuvaa vastuullista talouspolitiikkaa. Hänen mukaansa tiukat velkakurisäännöt ovat Suomen etu.

– Aika keskusteluun EU:n tulevaisuudesta ja Suomen linjasta on nyt. Suomi voi joko ajelehtia tapahtumien mukana tai pyrkiä vaikuttamaan niihin – näiden kahden vaihtoehdon välillä ei ole keskitietä, Wallinheimo jatkoi.