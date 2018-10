Sinuhe Wallinheimo etämyynnistä MTV:llä: Se on kaksi tuoppia vuodessa

Keskustan Pekka Puska puolustaa alkoholin etämyynnin kieltoa Alkon monopolilla.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo väitteli keskustan kansanedustaja Pekka Puskan kanssa sosiaali- ja terveysministeriössä puuhatusta etämyyntikiellosta MTV:n Huomenta Suomessa. Wallinheimon mukaan aiottu etämyyntikielto on EU-oikeuden vastainen ja sen vieminen läpi sellaisenaan johtaisi siihen, että Suomi haastattaisiin EU-tuomioistuimeen. Pekka Puska taas puolusti kieltoa muun muassa kansanterveydellisillä perusteluilla ja Alkon monopoliasemalla.

– Nyt puhutaan oikeasti yhdestä prosentista kokonaismyynnistä. Se on noin kaksi tuopillista olutta vuodessa. Se ei täytä niitä kansanterveydellisiä kriteereitä, joista Pekkakin tässä puhuu, Sinuhe Wallinheimo totesi.

Hän muistutti, ettei etämyyntikieltoa voida perustella verotuksellisilla syillä. Wallinheimon mukaan verojen maksamisen voisi muutenkin varmistaa edellyttämällä veroedustajan käyttämistä.

Pekka Puska myönsi reagoineensa aiemmin ”vähän kiivaasti” EU-komission lausuntoon Suomen kaavailemasta etämyyntikiellosta. Komission mukaan etämyyntikielto on este tavaran vapaalle liikkuvuudelle ja todennäköisesti loukkaa EU-oikeutta. Suomi on ainoa EU-maa, jossa tällaista kieltoa edes pohditaan.

Pekka Puskan mukaan lausunnossa todetaan selvästi, että etämyynti tulisi sallia enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältävien juomien osalta, koska tämän vahvuiset juomat on sallittu Suomessa vähittäiskaupassa. Puskan katsoo, ettei komission lausunnossa kuitenkaan määrätä sallimaan etämyyntiä.

– Siinä pohditaan keinoa millä se (etämyynti) voitaisiin hoitaa. Itse asiassa siinä kirjelmässähän juuri ehdotetaan keinoa, jota Suomessakin on pohdittu. Eli että kaikki etämyyjät voisivat vapaasti listata tuotteensa Alkon nettilistalle sitten hoidettaisiin myöskin nämä veroseuraamukset, Puska sanoo.

Verkkouutiset paljasti jo vuonna 2017, että sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut tällaista järjestelyä kaikessa hiljaisuudessa yhdessä Alkon kanssa. Alko ei tuolloin suostunut kertomaan, millaisia kuljetusmaksuja tai muita kuluja se laskuttaisi sen kautta tilattujen tuotteiden hintojen päälle. Hinnanmuodostuksesta ei tuolloin Alkon mukaan oltu vielä tehty päätöksiä.

Pekka Puskan mukaan Alko toimisi hänen kuvaamassaan mallissa ikään kuin välittäjänä. Hän totesi Alkon kaltaisten monopolien olevan poikkeuksia vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa.

– Jos ulkomaiset kaupat saisivat myydä Suomeen, pitäisi suomalaistenkin kauppojen saada myydä (Suomessa). Sehän mullistaisi koko tilanteen, Puska sanoi.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo täsmensi, että Alkon monopoli koskee vähittäiskauppaa eikä koske maahantuontia.

– Maahantuonti ja etämyynti on EU:n tavaran vapaan liikkuvuuden kautta sallittua. Tämä on perusfundamentti.

Wallinheimon mukaan Pekka Puska on oikeassa sanoessaan, että Alkon monopoli on poikkeus.

– Perusoikeus on se, että tavarat saavat vapaasti liikkua ja alkoholi on ihan samanlainen tuote kuin kaikki muutkin, Wallinheimo totesi.

Pekka Puska totesi olevansa eri mieltä.

– Alkoholi ei ole samanlainen tuote kuin muut. Alkoholi aiheuttaa suunnattomasti terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja ja riippuvuutta. Juuri tämän erityisaseman vuoksi esimerkiksi Suomi ja Ruotsi ovat saaneet monopolista poikkeuksen, hän jatkoi.

Sinuhe Wallinheimo kiitti Puskaa Ruotsin mainitsemisesta. Etämyynti on ollut siellä sallittua jo vuosikausia.

– Suomi on itse asiassa ainoa EU-maa, jossa tämä lainsäädäntö on hoidettu vähän hämärästi. Missään muussa EU-maassa tämä ei ole ongelma. Ruotsissa (etämyynti) on ollut toistakymmentä vuotta voimassa. Noin prosentti kaikesta myydystä alkoholista on tullut etämyynnin kautta. Suomessa se on suunnilleen sama luku, Wallinheimo totesi.

– En ymmärrä sitä, että Ruotsi, jossa on ihan samanlainen monopoli – jopa tiukempi – on tämän pystynyt hoitamaan, mutta Suomi sitten ei. Miten tämä voi olla niin vaikeaa Suomessa, hän jatkoi.

Sinuhe Wallinheimon mukaan aiotun etämyyntikiellon vieminen läpi sellaisenaan johtaisi siihen, että Suomi haastattaisiin EU-tuomioistuimeen.

Wallinheimo muistutti, että Ruotsissa hiljattain takaisin keskusteluun noussut etämyyntikielto sai tyrmäyksen Ruotsin kansanterveysvirastoltakin.

Kansanterveysviraston joulukuussa 2016 antamassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota etämyyntikiellon mahdollisiin EU-oikeudellisiin ongelmiin. Lailla tavoiteltuihin kansanterveysvaikutuksiin suhtauduttiin myös epäillen. Tilanne, jossa etämyynti on kiellettyä ja etäosto sallittua, nähtiin myös ongelmallisena ja vaikeana valvoa.

