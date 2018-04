Sinuhe Wallinheimo: Ei mitään viitettä, että alkoholiuudistus veisi väärään suuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suomen alkoholikulttuuri eurooppalaistuu.

– Toistaiseksi ei ole mitään indikaatiota siitä, että alkoholiuudistus veisi kehitystä väärään suuntaan, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo tviittaa.

Hän on jakanut tviittinsä saatteeksi tästä löytyvän Ylen jutun. Sen mukaan alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvussa. Kauppoihin alkoholilain uudistuksen myötä vapautuneiden aiempaa vahvempien alkoholijuomien menekki on taas ollut monelle kauppiaalle pettymys.

Esimerkiksi S-ryhmän kaupoissa keskioluen myynti on muutaman prosentin laskussa, eivätkä vahvat oluet ole sitä uhanneet. S-ryhmällä vahvojen oluiden myynti on ollut noin 6 prosenttia kaikesta olutmyynnistä.

– Suomi eurooppalaistuu alkoholikulttuurissa. Hyvä näin, Sinuhe Wallinheimo jatkaa.