Sinuhe Wallinheimo: Alko toimii vastoin periaatteitaan

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) mukaan korona-aika kyseenalaistaa uudella tavalla Alkon monopolin oikeutusta.

Alko tiedotti tiistaina kasvattaneensa juomien myyntiä huhtikuussa peräti 23 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Yhteensä alkoholijuomia myytiin samana aikana 9,1 miljoonaa litraa.

Alkon mukaan huhtikuun myyntiin vaikuttivat pääsiäinen ja vappu sekä vähentynyt ulkomaanmatkustus ja ravintoloiden ja baarien kiinniolo. Yhteensä matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on Alkon mukaan noin 15 prosenttia ja anniskelumyynnin noin 10 prosenttia.

Alko kertoi tiedotteessaan pitävänsä toistaiseksi epätodennäköisenä, että Alkon ja päivittäistavarakaupan myynnin kasvu korvaisi matkustajatuonnin ja anniskelun, vaikka Alkon myynti on ollut korona-aikana 16 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa ja asiakasmäärä on ollut 1,2 prosenttia suurempaa.

Sinuhe Wallinheimon mukaan kehitystä kannattaa seurata tarkasti.

– Nyt kun ravintolat ovat kiinni, ulkomailta ei saa alkoholia tuoda ja mietojenkin myynti on laskussa, niin jos kokonaiskulutus nousee, Alko on toiminut vastoin periaatteitaan— vastuuttomasti, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

– Kansanterveys on se syy miksi Alkon monopoli on olemassa. Ei muu.

