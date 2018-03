Sinisten Tiina Elovaara: Lastentarhanopettajista on pulaa, palkkojen noustava

Kansanedustajan mukaan varhaiskasvattajat eivät jousta loputtomiin palkoistaan.

– Koska lastentarhanopettajista on pulaa, palkkojen on noustava. Työ on raskasta ja sen resursseja on pitkään karsittu. Nyt raja on ylitetty ja jatkuvien leikkausten sijaan on tasokorotusten aika, sillä julkinen talous on saatu kasvuun, toteaa sinisten kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Tiina Elovaara tiedotteessaan.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on herrasmiessopimus, että lastentarhanopettajien palkoilla ei kilpailla.

Elovaaran mukaan pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sopineet lastentarhanopettajien palkkatasosta. Hän katsoo, että palkkakartellin tarkoitus on ollut pitää lastentarhanopettajat palkkakuopassa, jotta kaupunkien kulut pysyvät kurissa.

– Julkinen valta tuottaa hyvinvointia, joka revitään työntekijöiden selkänahasta. Julkisen puolen työntekijät ovat tässäkin eriarvoisessa asemassa. Esimerkiksi lääkäripulaa ei ole yritettykään ratkaista palkkakartellilla, päinvastoin. Osaajia houkutellaan palkanlisillä. Varhaiskasvattajista alkaa olla pula, eivätkä he loputtomiin jousta palkoistaan, Elovaara arvioi.

Elovaara katsoo, että mitä enemmän julkinen valta sekoittaa markkinamekanismia, sitä epäoikeudenmukaisempia tilanteita työmarkkinoille muodostuu.

Varhaiskasvatusalan työntekijät osoittivat lauantaina mieltään Helsingissä pk-seudun palkkakartellia vastaan.