Sinisten Simon Elo: Vähävaraiset kehysriihen voittajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Siniset ovat tyytyväisiä hallituksen kehysriihessä tekemiin päätöksiin.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan erityisesti vähävaraisten aseman parantamiseen ja työllisyyden edelleen kohentamiseen kohdistetut toimet ovat tervetulleita.

Elo kehuu myös, että hallitus on onnistunut työllisyyskasvussa jopa yli odotusten. Tämän vaalikauden aikana on tullut jo lähes 90 000 uutta työllistä. Kaikkia kasvu ei kuitenkaan ole tavoittanut.

– Eriarvoisuus vähenee, kun työllisyys kohenee. Suomessa on kuitenkin paljon myös vähävaraisia, jotka eivät kykene työhön ja joiden hyvinvointi on ensisijaisesti yhteiskunnan vastuulla. Siksi, kuten siniset ennen kehysriihtä vaativat, nyt on aika jakaa kasvua reilusti, Elo sanoo.

– Sininen tulevaisuus halusi kohdentaa tukea nyt niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Vähävaraiset ovatkin tämän kehysriihen voittaja, hän jatkaa

Hän toteaa, että hallitus on ollut lähes mahdottoman tehtävän edessä paikatessaan pitkän taantuman ja edellisten hallitusten vähäisten rakenteellisten korjausten aiheuttamia ongelmia.

– Siniset on hallituksessa onnistunut saamaan Suomen talouden kasvuun, lisäämään työllisyyttä ja taittamaan valtion velan kasvun, Elo sanoo.