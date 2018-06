Sinisten Simon Elo: Hallituksen kunto kesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan sote-uudistuksen voittajia ovat kaikki suomalaiset.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan perustuslakivaliokunta on tehnyt lausunnossaan perusteellista työtä.

– Valiokunnan ehdottamat muutokset voidaan tehdä eduskuntakäsittelyn puitteissa. Se varmistaa sen, että valmista tulee, Elo toteaa tiedotteessa.

Elo pitää perjantaita sote-uudistuksen tähän asti tärkeimpänä päivänä.

– Lausunto on valmis ja lakipaketti voi edetä seuraavaan vaiheeseen. Sote-uudistus etenee nyt maaliin asti. Hallituksen kunto kestää.

Perustuslakivaliokunnan lausunto menee seuraavaksi hallituksen reformiministeriryhmälle. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sen ohjauksessa vaaditut korjaukset lakipakettiin.

Hallitus toimittaa tämän jälkeen vastineen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lopulta eduskunta äänestää asiasta.

– Sote-uudistusta on tehty yli kymmenen vuotta. Jokainen eduskuntapuolue vuorollaan. Työ on ollut hyvin perusteellista ja erilaisia vaihtoehtoja on punnittu. Kukaan ei voi väittää että uudistus tehtäisiin hätäisesti tai huolimattomasti, Elo toteaa.

– Uudistuksen voittajia ovat kaikki suomalaiset. Vähävarainen saa saman valinnanvapauden, joka nyt on varakkailla.