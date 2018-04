Sinisten puoluesihteeri: Maakuntavaalien siirtämistä syytä harkita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

On vakavasti harkittava maakuntavaalien siirtämistä eduskuntavaalien yhteyteen, sanoo sinisten Matti Torvinen.

– Lakipakettien suma on tällä hetkellä kohtuuton. Eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä satoja määrä lakeja, jotka liittyvät maakunta-, sote- ja luova-viraston valmisteluun. Kymmenien tuhansien sivujen perusteellinen arviointi ja satojen lakien ristiinkytkentä tällä aikataulilla, kesään mennessä, on käytännössä mahdotonta, perustuslakivaliokunnassa istuva varatuomari Matti Torvinen sanoo.

Hän toteaa, että jo nyt keskeisten valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden tyly julkinen näkemys on, ettei kaikkia sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä lakeja kyetä riittävän asiantuntevasti arvioimaan näin lyhellä aikavälillä.

– On esitettävä nöyrä vaatimus lakien asianmukaisen käsittelyn puolesta, Torvinen sanoo.

Hänen mielestään koko maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumisen kannalta olisi syytä harkita maakuntavaalien siirtämistä ensi kevääksi eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen. Muutoin on edessä koko yhteiskunnan kannalta mahdollisesti ylipääsemätön tai ainakin kohtuuton tilanne.

– Minulla ei ole hetkenkään epäilystä sote- ja maakuntauudistuksen tarpeesta ja ehdotetun lakipaketin toimivuudesta. Mutta on uskallettava katsoa peiliin, kun koko yhteiskunnan etu on kysymyksessä.