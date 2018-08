Sinisten Matti Torvinen: On kunniakasta kaatua saappaat jalassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluesihteerin mukaan ’nyt on vastuun kannon aika siitä mitä tehtiin vuosi sitten’.

Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri kansanedustaja Matti Torvinen toteaa tiedotteessaan hyväksyvänsä ”täysin” ex-puhemies Maria Lohelan toiminnan ja ratkaisun. Lohela ilmoitti torstaina, ettei hän enää pyri eduskuntaan.

– Hän menetti ison poliittisen paikan, jopa Suomen merkittävimmän poliittisen tehtävän kun sininen tulevaisuus perustettiin. Hinta oli julma. Me olemme hänelle ikuisesti kiitollisia. Toivon hänelle kaikkea hyvää. Uutta elämää politiikan ulkopuolella. Hän on ikoni sinisille, Matti Torvinen toteaa.

20. heinäkuuta Matti Torvinen totesi Helsingin Sanomissa kaikkia puolueen kansanedustajia tarkoittaen, että ”sen sanon, että jos on alta 65-vuotias edustaja, niin on rintamakarkuruutta olla lähtemättä ehdolle”. Maria Lohela on 40-vuotias.

– Muiden (kansanedustajien) osalta totean kuvauksellisesti: jos Karjalan armeijan johto olisi kesällä 44, suurhyökkäyksen aikaan päättänyt lähteä peltotöihinsä, olisi Suomi menetetty, Matti Torvinen toteaa nyt.

– Sinisten ministereiden ja kansanedustajien on oltava kentän ja joukkojen edessä. Nyt on vastuun kannon aika siitä mitä tehtiin vuosi sitten. Elämässä ja politiikassa pätee vanha suomalainen totuus. On kunniakasta kaatua saappaat jalassa kuin paeta housut kintuissa.