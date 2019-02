Sinisten kansanedustaja loikkaa kokoomuksen listalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porilainen Ari Jalonen asettuu sitoutumattomana ehdokkaana Satakunnan kokoomuksen listalle.

Sinisten kansanedustaja Ari Jalonen on asetettu Satakunnan kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Porilainen paloesimies Jalonen on ollut asiassa itse aloitteellinen. Hän on tulevissa eduskuntavaaleissa kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana.

– Olen keskustellut mahdollisuudesta lähteä Satakunnan Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi sitoutumattomana ehdokkaana, ja tullut hyväksytyksi ehdolle. Satakunnan Sinisten keskuudessa todettiin, että nykyinen hallituspohja on ollut hyvin toimiva, ja sen jatkoedellytyksiä tulisi vahvistaa mahdollisimman hyvin. Satakunnassa syntynyt Kasitien vaaliliitto vahvistaa todennäköisyyttä sille, että pääministeriksi nousee Petteri Orpo ja nykyisenkaltainen hallituspohja saa paremmat jatkoedellytykset, Jalonen sanoo.

– Jalonen on osoittanut ahkeralla työskentelyllään sekä eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajana, että kaupunginvaltuutettuna kykynsä toimia rakentavasti yli puoluerajojen. Jalonen on luvannut olla kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana yhteisillä tavoitteilla ja päämäärillä. Kokoomuksen lista on osaltaan osa laajempaa Kasitien vaaliliittoa, sanoo Satakunnan kokoomuksen puheenjohtaja Satu Hatanpää.

Jalosen ehdokkuuden myötä Satakunnan kokoomuksen ehdokaslista on täynnä. Kokoomus on vaalipiirissä vaaliliitossa RKP:n kanssa.