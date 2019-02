”Sinisilmäisyydelle pitää saada loppu” – nopeita palautuksia vaaditaan

Pia Kauman mukaan Irakin palautussopimusten neuvotteluita voidaan edistää Euroopan maiden kanssa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kehottaa edistämään palautussopimusta Irakin kanssa yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa. Hän huomauttaa EU:n antaneen Irakille huomattavaa taloudellista apua viime vuosien aikana.

– On se nyt kumma, jos ei rahoitukseen saada sovittua vastavuoroisuutta omien kansalaisten vastaanottamisesta, Kauma kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Sinisilmäisyydelle pitää nyt saada loppu. Saksan, Belgian, Hollannin ja muiden sellaisten maiden kanssa pitää viedä tätä nyt eteenpäin, joilla on samat haasteet kuin meillä. Joku roti nyt tähän hommaan, Kauma jatkaa.

Hän arvostelee nykyistä turvapaikkajärjestelmää, joka on sallinut kyseenalaistenkin uusintahakemusten tehtailemisen. Sisäministeriön mukaan vuoden 2018 aikana jätetyistä turvapaikkahakemuksista jopa 47 prosenttia oli uusintahakemuksia.

Myös sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on pitänyt tilannetta ongelmallisena. Tuoreella lakimuutoksella on pyritty rajoittamaan menettelyä, jossa uusintahakemuksilla on pyritty viivyttämään kielteisten ja lainvoimaisten turvapaikkapäätösten toimeenpanoa. Osa hakijoista on jättänyt uuden hakemuksen vasta lentokentällä, kun kotimaan palautus on jo käynnistynyt ja kaikki matkavalmistelut on tehty.

Pia Kauman mukaan perusteettomien uusintahakemusten tulvaan tulisi puuttua pikaisesti.

– Jos perusteita turvapaikalle mitä ilmeisimmin ei ole, henkilö pitää pystyä palauttamaan jo siinä vaiheessa, kun hän tulee Suomeen, Kauma sanoo.

Turvapaikanhakijoiden lukuisissa uusintahakemuksissa ei ole mitään järkeä. Jos perusteita turvapaikalle mitä ilmeisimmin… Posted by Pia Kauma on Thursday, February 14, 2019