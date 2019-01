Siniset vaatii turvapaikkapolitiikan tiukentamista

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terhon mukaan nyt on aika toimia.

Sampo Terhon mukaan Oulun ja Helsingin tapahtumat ovat oikeutetusti järkyttäneet suomalaisia syvästi ja osoittaneet, että tarvitaan lisätoimenpiteitä kansanturvallisuuden varmistamiseksi.

– Ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöissä, joten turvapaikkapolitiikkaa on entisestään tiukennettava punavihreiden koko vaalikauden jatkuneesta vastustuksesta huolimatta, hän sanoo.

– Sinisten esittämät hallituksen neuvottelut seksuaalirikollisuuden torjumiseksi ja turvapaikkapolitiikan järkeistämiseksi on tänään käynnistetty. Saimme eri viranomaisilta kokonaiskäsityksen turvallisuustilanteesta. Hallituksen neuvottelut jatkuvat. Olemme esittäneet oman listan toimenpide-esityksistämme ja odotamme myös keskustan ja kokoomuksen kertovan omat näkemyksensä, hän jatkaa.

Osa seksuaalirikoslainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista on jo eduskunnan käsittelyssä ja odotamme lainsäädännön etenevän eduskunnassa ripeästi.

– Hallitus on tänään päättänyt käynnistää selvityksen kansainvälisten sopimusten uudelleenarvioinnista Suomen näkökulmasta ja käy EU-komission kanssa keskusteluja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisesta. On tärkeä kysymys, minkälaista tulkinnanvaraa eri sopimuksissa on. Kaikkein paras keino koko turvapaikkajärjestelmän ja sen lieveilmiöiden korjaamiseen on koko turvapaikkaprosessin siirtäminen EU:n ulkopuolelle. Suomella on unionin tulevana puheenjohtajana erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa tämän linjauksen toteutumiseen, linjaa Terho.