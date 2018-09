Siniset vaatii tiukennuksia Suomen ja EU:n pakolaispolitiikkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen vaatii EU:lta ripeitä toimia pakolaispolitiikan tiukentamiseksi.

Matti Torvisen mukaan EU:n alueen rajavalvonta on etelässä ja Välimerellä täysin retuperällä.

– Unionin johdon viivyttely toimenpiteissä on aiheuttanut kohtuuttoman paineen jäsenmaille, joiden turvapaikkajärjestelmät eivät kestä nykyisenkaltaista kuormitusta. Tänään puheessaan Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vihdoin esitti 10000 rajavartijan palkkaamista unionille, mikä on tarpeellinen uudistus. Mahdollisimman pian turvapaikkajärjestelmä pitää kokonaisuudessaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jonne EU:n on perustettava pakolaiskeskuksia, vaatii Torvinen.

Torvinen tahtoo myös Suomen tiukentavan omaa turvapaikkapolitiikkaansa.

– Suomen on syytä ottaa mallia pohjoismaa Tanskasta, jossa on tehty lukuisia järkeviä tiukennuksia turvapaikkajärjestelmään ja kotouttamispolitiikkaan. On varmistettava, että turvapaikkajärjestelmää ei käytetä väärin paremman elannon toivossa, hän sanoo tiedotteessaan.

Vaikka Torvisen mukaan tiukennuksia tarvitaan, on huomioitava myös positiivisesti ne korkeasti koulutetut tulijat, joilla on hyvät edellytykset kotoutumiseen.