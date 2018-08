Siniset torjuu liittovaltion ja haluaa kansanäänestyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sininen tulevaisuus julkaisi perjantaina EU-ohjelmansa.

– Siniset eivät halua antaa Brysseliin enempää rahaa tai valtaa. Me haluamme karsia EU:n byrokratiaa, torjua liittovaltion ja pitää unionin itsenäisten jäsenmaiden unionina, määritti Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terho.

Hänen mielestään EU:sta ei pidä kehittää Euroopan Yhdysvaltoja eikä Suomesta koskaan saa tulla EU:n osavaltio.

– Toisaalta on asioita, joissa tarvitaan jäsenmaiden yhteisiä toimia ja niihin EU:n tulee keskittyä, kuten kaupankäynti, turvallisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta, Terho sanoo.

Siniset haluaa Suomen ajavan EU:ssa kansallista etuaan, kuten muutkin jäsenmaat tekevät. EU:ta on uudistettava kansanvaltaisempaan suuntaan ja kansalaismielipidettä on kuunneltava EU:ta kehitettäessä.

– Me haluamme Suomen EU-politiikkaan muutoksia aivan konkreettisella tasolla. Esimerkiksi Suomen EU-komissaariehdokkaan nimitys olisi tehtävä eduskunnassa. Nykymenettely ei ole läpinäkyvä. Lisäksi vaadimme ohjelmassamme, että EU:n perussopimuksen muutoksista on jatkossa järjestettävä Suomessakin kansanäänestys. EU:n kehittämisessä on kuunneltava kansaa tai Brexit ei jää ainutkertaiseksi tapahtumaksi, Terho ennustaa.

Turvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa Euroopan yhteinen toiminta on järkevää.

– Siniset haluavat varmistaa suomalaisten turvallisuuden ja siinä myös EU:lla on tärkeä rooli. Euroopan yhteinen puolustusyhteistyö on hyväksi, kun se tukee Suomen kansallista puolustusta. Me kannatamme myös sotilaallisen avunannon kehittämistä EU:n puitteissa, Terho kertoo.

– Toinen tärkeä painopiste turvallisuuden lisäämisessä EU:n kautta on tietysti maahanmuuton hallinta. Siniset kannattavat koko turvapaikkaprosessin siirtämistä EU:n ulkopuolelle, jottei vuoden 2015 kaoottinen tilanne toistu koskaan, Terho linjaa.