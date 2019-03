Siniset: Suomeen saatava osaavia maahanmuuttajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen mukaan työn murros on globaalisti vähentämässä kokopäivätyötä, mikä on heikentänyt yhteiskuntien vakautta.

– Työn murros on globaalisti vähentämässä keskituloista kokopäivätyötä, mikä on heikentänyt yhteiskuntien vakautta. Siniset ei kannata halpatyövoimamarkkinoiden avaamista Suomeen ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa purkamalla. Kyseessä ei ole vain taloudellinen työmarkkinoita koskeva asia, vaan myös turvallisuusnäkökulmat olisi huomioitava. Yhteiskuntavakaus on tärkeää, sanoi kansanedustaja Simon Elo sinisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta käydyssä keskustelussa eduskunnassa.

Hän totesi, että keskeiset työvoimapulan alat on jo vapautettu tarveharkinnasta ja lupaprosesseja voidaan edelleen helpottaa.

– Suomen etu on saada Suomeen työmarkkinoille osaavia maahanmuuttajia, mutta sitä ei kannata tavoitella millä hinnalla tahansa.

Elon mukaan työnteko ja yhteinen ympäristömme ovat kummatkin sinisille tärkeitä arvoja.

– Pieni- ja keskituloisten työn verotusta on yhä kevennettävä. Siirtyminen työn verotuksesta haittaverotukseen on kestävän kehityksen ja ilmastostrategian mukaista.

Elo ilmoitti myös, ettei työnteon esteitä pidä kasvattaa lisäämällä autoilun verotusta.

– Autoilu on pitkien etäisyyksien maassa välttämätöntä. Siniset haluaa, että väyliin panostetaan ja autovero poistetaan asteittain. Liikennejärjestelmää parantamalla voimme lisätä maamme kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Panostukset liikenneinfraan maksavat itsensä takaisin puhtaampana ympäristönä, lisääntyneenä talouskasvuna ja ihmisten tyytyväisyytenä.

– Pidämme myös tarpeellisina yhteiskunnan kannusteita lapsiperheille, koska heikko syntyvyys lisää kestävyysvajetta tulevaisuudessa ja on myös uhka kansakunnan tulevaisuudelle. Väestön ikääntymisen ja heikon syntyvyyden myötä huoltosuhde uhkaa heiketä lähivuosikymmeninä. Kotihoidontukea on korotettava ensi kaudella, Elo sanoi.