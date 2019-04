Siniset karkottaisi seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Simon Elo ehdottaa turvapaikkapolitiikkaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemaksi.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo olevansa tyytyväinen, että kokoomus on sinisten kanssa samaa mieltä siitä, että turvallisuuspoliittiset uhat on otettava Suomen EU-puheenjohtajuuskauden agendalle.

– Tänään oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ehdotti, että Suomen puheenjohtajuuskauden agendalle tulisi ottaa ISIS-taistelijoiden saattaminen kansainväliseen tuomioistuimeen. Sopii meille, samalla pitäisi tehdä vihdoin päätöksiä EU:n turvapaikkapolitiikan suurista linjoista, ei vain ISIS-taistelijoiden kohtalosta, Elo sanoo tiedotteessaan.

Sinisten mielestä Suomen pitäisi vahvasti ajaa turvapaikkakäsittelyn siirtämistä kokonaan EU-rajojen ulkopuolelle.

– Suomella on heinäkuun alusta alkaen mahdollisuus viedä Euroopan turvallisuuspolitiikkaa roisisti eteenpäin viemällä suomalaiseen, käytännölliseen tyyliin koko Euroopan turvallisuuden kannalta tärkeää turvapaikkapolitiikan järkevöittämistä eteenpäin. Suomen on käytettävä puolivuotiskautensa mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on osaamista ja kykyä viedä EU:n turvapaikkapolitiikkaa parempaan suuntaan. Nyt ei kannata pehmoilla, Elo toteaa.

Elo sanoo haluavansa tehdä kaikkensa, ettei rikollisilla ole paluuta Suomeen.

– Törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat on voitava karkottaa lähtömaasta riippumatta. Se on sininen linja. Sen pitäisi olla Suomen tulevan hallituksenkin linja, hän linjaa.