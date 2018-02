Siniset: Mattimeikäläisen ei tarvitse pelätä tietojen joutumista väärille teille

Tiedustelutoimintamme pitää Vesa-Matti Saarakkalan (sin.) mukaan olla vähintään samalla tasolla kuin muilla valtioilla.

Vesa-Matti Saarakkalan mielestä sotilastiedustelulainsäädäntö täytyy modernisoida vastaamaan nykyaikaa.

– Suomen turvallisuusympäristö on huonontunut. Itä-Ukrainan tilanne ja Venäjän asevoimien kehitys ovat asettaneet uusia vaatimuksia Suomen puolustuskyvylle. Sotilaallista valmiutta on tällä hallituskaudella kehitetty. Nyt on aika modernisoida myös sotilastiedustelulainsäädäntö vastaamaan nykyaikaa, Saarakkala totesi tiistaina Sinisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa tiedustelulainsäädännön lähetekeskustelussa tiistaina eduskunnassa.

Saarakkala muistutti, että sotilastiedustelun tehtävänä on tuottaa tarpeeksi ennakoivaa tietoa Suomeen kohdistuvista sotilaallisista uhkista sekä seurata Suomen turvallisuusympäristön kehittymistä.

– Hankittua tiedustelutietoa käytetään ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Sitä ei käytetä turhaan eikä tavallisen mattimeikäläisen tarvitse pelätä, että omat tiedot joutuvat jotenkin väärille teille. Tiedustelulle tulee parlamentaarinen valvonta, hän huomautti,

Suomella ei Saarakkalan mukaan ole nykyisten toimivaltuuksien nojalla mahdollisuuksia saada turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Turvallisuusympäristön muutoksiin on pystyttävä vastaamaan, ja hänen mukaansa tärkeänä osana on aiempaa parempi ennakointikyky.

– Me siniset kannatamme ehdottomasti sotilas-ja siviilitiedustelulakien uudistamista. Tiedustelutoimintamme pitää olla vähintään samalla tasolla, kuin se muilla valtioilla on, Saarakkala sanoi.

Hän painotti, että tarvitsemme tehokkaan ja mieluummin ajastaan edellä kuin jäljessä olevan tiedustelun.

– Haluamme olla itse uskottava toimija oman kansallisen turvallisuutemme takaajana. Haluamme olla edelleen uskottava toimija myös, kun yhdessä ja yhteistyössä muiden valtioiden kanssa turvataan maailmanrauhaa ja suotuisaa kehitystä esimerkiksi Suomen lähialueilla.