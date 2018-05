Siniset: Maakuntavaaleja ei pidetä lokakuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sampo Terhon mukaan sote-uudistus on joutunut poliittisen vilunkipelin välineeksi.

Sininen tulevaisuus on kokoontunut puoluehallituksen kokoukseen Tampereelle tänään lauantaina. Kokouksesta kertovassa lehdistötiedotteessaan puolue linjaa, että maakuntavaalit siirtyvät.

– Siniset suhtautuvat maakuntavaalien aikatauluun käytännönläheisesti, oikeuskanslerinviraston lausuntoa kunnioittaen. Eduskuntakäsittely jo osoittaa, että maakuntavaaleja ei pidetä lokakuussa, vaan niiden ajankohta on katsottava tarkemmin kun lakikäsittely eduskunnassa on loppusuoralla, tiedotteessa sanotaan.

Puoluehallituksessa puheenjohtaja Sampo Terho piti kokouksessa avauspuheenvuoron, jossa hän otti voimakkaasti kantaa hallituksen tilanteeseen ja sote-uudistuksen tulevaisuuteen.

– Sote-uudistus on eduskunnassa joutunut poliittisen vilunkipelin välineeksi. Poikkeuksellisen vakava vuoto perustuslakivaliokunnasta on vain jäävuoren huippu niistä kyseenalaisista keinoista, joilla soten käsittelyä hidastetaan. Suomalaisten palvelujen parantaminen tuntuu monelle poliitikolle muuttuneen toisarvoiseksi puoluepoliittisten tavoitteiden rinnalla, Terho sanoi.

Sinisten mukaan sote-uudistus on kansalaisten etu.

– Ilman sote-uudistusta kunnissa käynnistyy hallitsematon sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiskierre. Silloin emme voi valvoa, millä pelisäännöillä palveluja tuotetaan. Voittajia olisivat sote-alan suuryritykset. Nykytilanne ei ole kunnille kestävä ja ihmisille oikeudenmukainen, ja siksi sote-uudistusta on sorvattu yli kymmenen vuotta.

– Tähän saakka valinnanvapaus on ollut vain rikkaiden perusoikeus, jatkossa se on kaikkien perusoikeus. Nyt on tärkeää, että hallituspuolueet pitävät päät kylmänä, eivätkä muutamat yksilösuorittajat pääse vaarantamaan uudistusta ja kansalaisten palveluja.