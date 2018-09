Siniset hallitustyöstä: Trioministerit vierailulle ryhmäkokouksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sampo Terhon mielestä on erittäin tärkeää, että hallitus jatkaa eteenpäin.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kertoo, että sininen eduskuntaryhmä kävi tänään illalla ylimääräisessä kokouksessaan läpi hallitusyhteistyön tämän hetkisen tilanteen ja katsoi myös loppuvaalikautta.

– Sinisten näkökulmasta on oleellista, että viime viikon luottamusäänestys päättyi selviin numeroihin ja hallitus on osoittanut toimintakykynsä. Hallituksella on suuri vastuu vielä kesken olevista uudistuksista, jotka ovat käynnissä esimerkiksi turvallisuuden alalla, Terho sanoi tiedotusvälineille eduskunnassa.

Terhon mukaan uudistukset täytyy saattaa maaliin ja nyt on oleellista katsoa eteenpäin.

– On aivan totta, että hallituksen sisäinen keskustelu on ollut aika synkkäsävyistä viimeisen viikon ajan. Meidän esitys on, että trioministerit vierailevat jokaisessa hallituspuolueiden eduskuntaryhmässä ja lähdetään sitä kautta rakentamaan loppuvaalikauteen oikeanlaista päättäväisyyttä viedä jäljellä olevat uudistukset läpi, Terho jatkoi.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoi, että siniset kävivät ilmaa puhdistavan keskustelun.

– Olen ymmärtänyt, että keskustassa ja myös meillä sinisissä on ollut ärtymystä ja nyt siitä on pystytty edustajien kanssa keskustelemaan, miten tilanne nähdään, Elo sanoi.

Elon mukaan sinisille on hyvin tärkeää, että pelisäännöt on kaikille hallitusryhmille samat.