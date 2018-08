Siniset esittää uutta Lex Lindströmiä – iäkkäät pitkäaikaistyöttömät eläketuelle

Työministerin mukaan keinoja rakenteellisen työttömyyden ratkaisemiseksi löytyy.

Siniset esittävät, että hallitus toistaa budjettiriihessä ”jo kerran hyväksi havaitun” Lex Lindströmin. Lex Lindström tarkoittaa sitä, että 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö pääsee halutessaan eläketuen piiriin odottamaan siirtymistä vanhuuseläkkeelle.

Lisäksi siniset esittää, että hallitus käynnistää budjettiriihessä yli hallituskauden menevän työkykyohjelman valmistelun.

– Työkykyohjelman tavoite on kuntouttaa työtön takaisin työmarkkinoille, mutta samalla on tunnustettava se, että joukossa on ihmisiä, jotka eivät enää pääse avoimille työmarkkinoille, ja heillekin on löydettävä ratkaisu. Ikääntynyt pitkäaikaistyötön, joka ei nousukauden huipullakaan ole työllistynyt, tuskin työllistyy ennen eläkeikää, työministeri Jari Lindström (sin.) sanoo.

Ministerin mielestä Lex Lindström on inhimillistä ja kustannustehokasta politiikkaa, kun työvoimahallinnosta vapautetaan resursseja keskittymään niihin ihmisiin, jotka voivat päästä takaisin työelämään.

Keinoja rakenteellisen työttömyyden ratkaisemiseksi löytyy

Hallitus asetti kevään kehysriihessä selvityshenkilöt arvioimaan osatyökykyisten ja muiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarvetta ja tekemään ehdotuksia, joiden avulla henkilöt ohjataan tarpeensa mukaisen palveluun tai työttömyysturvan sijasta oikean etuuden saajaksi. Työ valmistuu lokakuussa, mutta sinisten mukaan jo budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä ongelman ratkaisemiseksi.

Sinisten esittämä työkykyohjelma sisältäisi pitkäaikaistyöttömän työkyvyn kartoituksen ja polutuksen takaisin työelämään, oikealla tavalla toimivat välityömarkkinat ja ihmisten saamisen oikean palveluun piiriin.

– Tätä ongelmaa ei ratkaista yhdessä riihessä, mutta siitä voidaan lähteä liikkeelle. Siniset ovat valmiita sitoutumaan tähän myös tulevalla vaalikaudella. Keinoja kyllä löytyy. Haluamme ratkaista Suomea riivaavan rakenteellisen työttömyyden ongelman, Lindström sanoo.

Nuorille ja pienituloisille nopeita täsmätoimia

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) mukaan osatyökykyisten kannalta on tärkeää päästä oikeiden etuuksien piiriin ja ajoissa hoitoon ja kuntoutukseen.

Syksyn budjettiriiheen siniset vievät heti toteutettavissa olevia toimia, kuten nuorten kuntoutumisrahan maksamisen niin sanottuna nuorten osallistumistulona ja 55 päivän omavastuun poiston pienituloisilta sairauspäivärahasta.

Jos nuori saisi kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta, hän voisi keskittyä kuntoutumiseensa eikä jäisi byrokratian hampaisiin ja joutuisi juoksemaan luukulta toiselle toimeentulonsa vuoksi. Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuuajan poisto puolestaan helpottaisi pienituloisten tilannetta.

– Näillä toimenpiteillä nuorten ja pienituloisten osatyökykyisten paluu opintoihin ja työelämään nopeutuu. On vain oikeudenmukaista ja järkevää, että osatyökykyiset ohjataan mahdollisimman nopeasti oikeisiin etuusjärjestelmiin, tarvittavaan kuntoutukseen ja oikeisiin palveluihin, Mattila painottaa.