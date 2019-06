Sinilevä lisääntynyt sisävesillä

Lämmin kesäkuu on aikaistanut sinilevien esiintymistä järvillä.

Sinilevää kuitenkin esiintyy vain hieman keskimääräistä enemmän. Merialueilla sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, eikä laajoja levälauttoja ole esiintynyt. Maan keski- ja pohjoisosissa saattaa edelleen esiintyä männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Sisävesillä sinilevää on havaittu 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Vain yhdellä havaintopaikalla sinilevää on esiintynyt runsaasti. Kansalaisilta on saatu Järvi-meriwikiin sinilevätilanteesta reilu 60 lisähavaintoa, joista puolessa on havaittu sinilevää. Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä.

– Tällä hetkellä sinilevää esiintyy järvillä ajankohtaan nähden vain vähän keskimääräistä enemmän. Lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat runsastua lähipäivinä järvillä, sanoo ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat poikkeuksellisen lämpimän jakson seurauksena ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 1-3 astetta lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 18-20 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin alle 17 astetta.

Merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne

Suomen rannikolla on paikoin havaittu hieman sinilevää kuluvalla viikolla. Etelärannikolla on myös ollut yksittäisiä paikallisia runsaita sinileväesiintymiä. Suomen avomerialueilla on havaittu yksittäisiä sinileväkukintoja, laajoja lauttoja ei sen sijaan ole esiintynyt.

– Tilanne on edelleen alkukesälle tavanomainen, runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta juhannuksen jälkeen, heinä- ja elokuussa, toteaa tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Merivesi on jonkin verran lämmennyt viime viikosta. Avomerialueilla lämpötila vaihtelee alle kymmenestä asteesta reiluun viiteentoista asteeseen, ollen lämpimintä Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Rannikon tuntumassa vesi voi olla jopa parikymmenasteista.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla.

Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit. Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.