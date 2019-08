Sinileväkesä jatkuu merellä, järvillä vähemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itämeren havainnot kertovat laajasta sinilevälautasta Itämeren pääaltaalla.

Satelliittihavaintojen ja Arandan meneillään olevalla seurantamatkalla tehtyjen näytteenottojen perusteella runsasta sinileväkukintaa on havaittu Itämeren pääaltaalla laajalla alueella Gotlannin pohjoispuolella. Alue ulottuu pohjoiseen aina Ahvenanmaan tasolle saakka.

Koska säätila jatkunee kohtuullisen tyynenä, sinilevät nousevat pintaan, jolloin kukinta on selvästi nähtävissä merellä liikkuville. Sinileväkukintaa on havaittu myös Selkämeren eteläosassa.

Suomenlahdella levätilanne vastaa normaalia. Tämä merkitsee kukintojen vähenemistä syksyä kohti. Perämerellä ei ole tehty avomeren sinilevähavaintoja, mikä on normaalia. Sinilevätilannetta on rauhoittanut myös viileähkö vesi, sillä merialueillamme korkein lämpötila on ollut alle 20 °C.

Pintaveden lämpötila on ollut Perämerellä 9-16 °C, Selkämerellä 9-18 °C, Saaristomerellä 16-19 °C ja Suomenlahdella 11-19 °C.

– Valtakunnallisen sinileväseurannan mukaan sinilevää on esiintynyt jonkin verran Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikoilla, mutta runsaita kukintoja ei ole havaittu, sanoo ryhmäpäällikkö Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskuksesta.

Avomeren kukinta voi kuitenkin ajautua ainakin Ahvenanmaan etelä- ja länsiosaan sekä Saaristomeren eteläosaan, ja paikallisia kukintoja voi esiintyä pienillä alueilla. Sen vuoksi kannattaa vielä olla tarkkana myös niillä alueilla, joilla sinileviä ei ole viime aikoina esiintynyt.

Järvillä sinilevää keskimääräistä vähemmän

Viileä ja epävakainen sää on edelleen hillinnyt sinilevän esiintymistä järvillä. Tällä hetkellä sinilevää on havaittu 37 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Suuressa osassa maata sinilevää esiintyy keskimääräistä vähemmän valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla.

Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan havaintopaikoilla sinilevää on havaittu vähän keskimääräistä runsaammin. Viime päivinä kansalaisilta on tullut parikymmentä lisähavaintoa ja vain muutamassa on raportoitu sinilevästä.

– Ajankohdan viileä ja epävakainen sää ei suosi sinilevien kasvua ja sinilevä on sekoittuneena veteen. Mikäli sää lämpenee ja tulee tyyntä, sinilevä voi vielä runsastua järvillä, ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Tällä hetkellä järvissä pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 14-19°C sekä Kainuun, Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin alueella 11-15°C.