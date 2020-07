Sinilevää vähän, mutta lisääntyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Määrä on tavallisesti suurimmillaan heinä-elokuun vaihteessa.

Sekä merialueilla että järvillä sinilevää on Suomen ympäristökeskuksen muakaan havaittu viime viikkoa enemmän, joskin vertailussa aikaisempiin vuosiin levähavaintoja on edelleen keskimääräistä vähemmän.

Satelliittikuvissa sinilevää on havaittu Saaristomeren eteläpuolella, Suomenlahdella ja Selkämerellä. Suomenlahdella sinilevää on paikoin nähtävissä runsaastikin veteen sekoittuneena.

– Mikäli sää on tyyni ja lämmin, sinilevien pintakukintojen nopeakin voimistuminen etenkin Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on mahdollista. Rannikolla ja saaristossa sinilevätilanne voi vaihdella huomattavasti lyhyidenkin välimatkojen välillä, ja muuttua yhdenkin päivän sisällä, kertoo tiedotteessa erikoistutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän. Runsaasti sinilevää on kuitenkin havaittu vain yhdellä havaintopaikalla.

– Vaikka sinilevähavaintoja on tehty edeltäviä viikkoja enemmän, tällä hetkellä sinilevää on monin paikoin järvillä vähemmän kuin tyypillisesti tässä vaiheessa kesää olisi odotettavissa. Yksittäisiä runsaita ja erittäin runsaita sinileväkukintoja on toki havaittu. Mikäli sää lämpenee ja tyyntyy, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys kasvaa, toteaa korkeakouluharjoittelija Jere Laine Suomen ympäristökeskuksesta.

Sinilevien määrä on tavallisesti suurimmillaan heinäkuun lopulla ja elokuun alussa.