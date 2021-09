”Sinä jäät tänne” – näin Julia pelasti isänsä WTC:ltä 20 vuotta sitten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neworkilaispoliisi pelastui vaimonsa alkaneen synnytyksen ansiosta.

Syyskuun 11. päivänä 2001 väkijoukkojen hallintaan erikoistuneen Manhattan-poliisiryhmän koko palvelusvuoro lähetettiin WTC:n etelätornin juurelle juuri kun torni romahti. Myös newyorkilaispoliisi Joel Flores ilmoitti lähtevänsä, mutta heidän esikoistaan synnyttävä ruotsalaisvaimo Cecilia Flores totesi päättäväisesti ”Et lähde minnekään! Sinä jäät tänne!”, kertoo Aftonbladet.

Cecilian käynnistynyt synnytys Northwell-sairaalassa Staten Islandilla pelasti Joel Floresin hengen.

– Se oli täysin kaaottista. Meillä oli televisio huoneessa ja näin tarkalleen mitä tapahtui, ja kun ensimmäinen torni romahti, kaikki osastolla alkoivat kiljua ja itkeä. Minusta se oli kuin huono elokuva. Olin kovissa kivuissa ja sain kaiken tarvitsemani avun, mutta lääkärit ja hoitajat itkivät minusta huolehtiessaan. Kaikki olivat niin emotionaalisia. Kuitenkin minun annettiin keskittyä ja varmistettiin, että kaikki meni pienen vauvani kannalta hyvin, muistelee Cecilia.

Cecilia synnytti Julian, joka nyt 11. syyskuuta 2021 täytti 20 vuotta. Hän arvelee, että jos hänen esikoistyttärensä olisi syntynyt päivää myöhemmin, olisi hän jäänyt yksinhuoltajaleskeksi. Samaten olisi jäänyt syntymättä pikkuveli Max vuonna 2004. Washington Postin mukaan yli 100 amerikkalaislasta syntyi isänsä menettäneinä syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen.

Isä Joel Flores pitää tytärtä suojelusenkelinään, joka pelasti hänen henkensä. Tosin pienenä Julia ei ymmärtänyt, erityisesti vielä New Yorkissa asuttaessa, miksi kaikki ovat niin surullisia tuona päivänä, vaikka on hänen syntymäpäivänsä. Äiti jopa kirjoitti Julian opettajille newyorkilaiskouluihin, että muistopäivästä huolimatta tulisi huomioida, että kyseessä on myös hänen tyttärensä syntymäpäivä.