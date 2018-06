Simon Elo: Siniset puolustavat työvoiman tarveharkintaa

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielestä keskusta ja kokoomus haluavat tuoda halpatyövoimaa ulkomailta.

Sekä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasivat lauantaina puoluekokouksissaan, että he ovat valmiita höllentämään ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa.

– On totta että Suomessa on tällä hetkellä alakohtaista työvoimapulaa, mutta sitä ei ratkaista halpatyövoiman maahantuonnilla. Inhimillisempää ja edullisempaa on panostaa suomalaisten työttömien uudelleen kouluttamiseen. Muuntokoulutus on saanut lisärahoitusta, Simon Elo sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomessa on yli 200 000 työtöntä.