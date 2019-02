Simon Elo: Siniset on sote-uudistuksen takana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan puolue on sote-uudistuksen takana niin kuin tähänkin asti.

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala (sin.) ilmoitti maanantaina blogissaan äänestävänsä sote-uudistuksen valinnanvapaus-esitystä vastaan.

– Sote-uudistus on äärimmäisen tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava leveämmille hartioille ja kustannusten nousupaineita hillittävä. Suomalaisilla on oikeus tasapuolisiin terveyspalveluihin riippumatta asuinpaikasta. Nyt näin ei ole, sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo korostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ehdotuksensa sote-uudistuksen vielä ongelmallisten kohtien ratkaisemiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle keskiviikkoon mennessä.

– Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotukset perustuslakivaliokunnan osoittamiin ongelmiin ovat nyt ratkaisevassa roolissa niin sote-uudistukselle kuin sinisten kannalle sen läpiviemiseen. Varsinkin valinnanvapauden kohdalla on haasteita. Katsotaan, mitä ministeriöstä tulee ratkaisuehdotuksina, Elo muistuttaa.

Elo korostaa, että Vesa-Matti Saarakkalan ratkaisu on henkilökohtainen.

– Olen puhunut Saarakkalan kanssa. Hän kertoi jatkavansa uudistuksen eteenpäinviemistä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Samassa yhteydessä on syytä muistuttaa, että kokoomuksen kansanedustajista useampi on ilmoittanut vastustavansa koko sote-uudistusta, eivätkä he ole nähneet haasteita vain valinnanvapausmallissa, Elo sanoo tiedotteessaan.