Simon Elo: SDP yrittää kaikkien aikojen temppua

Sinisten ryhmyrin mukaan vanhustenhoitoa koskeva välikysymys pitäisi tehdä edelliselle hallitukselle.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan oppositio ja erityisesti demarit yrittävät nyt kaikkien aikojen silmänkääntötemppua.

Opposition kaikki eduskuntaryhmät liittyvät välikysymykseen koskien vanhustenhoitoa. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

Elo korostaa, että hallituksessa ollessaan demarit itse leikkasivat kuntien valtio-osuuksista eivätkä olleet kykeneväisiä uudistamaan terveyspalveluita. Lisäksi hoitajamitoitusta ei tuolloin kirjattu lakiin.

– Miksi SDP ei kyennyt ajamaan hoitajamitoitusta lakiin ollessaan hallituksessa? Siinä taidettiin tehdä joku oman aikansa lehmänkauppa ja nyt te käytätte vanhuksia poliittisen pelin pelinappuloina, Simon Elo toteaa tiedotteessa.

Siniset puolustaa sote-uudistuksen läpivientiä, jotta mm. vanhustenhuollon valvontaongelmiin voidaan puuttua.

– Meillä on eduskunnassa lakiesitys, joka on tehty nimenomaan korjaamaan näitä ongelmia. Kun vuosiin ei ole tehty mitään. Järkikin sen sanoo, 18 aluetta on helpompi valvoa kuin 300. Mikäli sotea ei nyt tehdä, niin tämä kuntien ulkoistamisen villi länsi vain leviää kaikkialle Suomeen. Tätäkö oppositio haluaa, Elo kysyy.

Elo viittaa reilun vuoden takaiseen Kauppalehden haastatteluun, jossa Esperi Caren nyt eronnut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni totesi, että ”viimeiset 5–6 vuotta tämä ’sotesäätö’ on kuitenkin ollut meidän kasvumme draivereita. Mitä pidempään se jatkuu, niin sitä paremmat mahdollisuudet yksityisellä puolella on. Olemme käyneet voimakkaasti kunnissa esittämässä vaihtoehtoa”.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa olla Suomessa suuryritysten villi länsi, vaan on hyväksyttävä valvontaa parantava sote-uudistus, Simon Elo toteaa.