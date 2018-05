Simon Elo: Rahoituskehys askel kohti liittovaltiounelmaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielestä komission ehdotus rahoituskehykseksi 2021-2027 on kallis askel.

Simon Elon mukaan se nostaisi Suomen nettomaksuosuutta merkittävästi ja olisi täysin ristiriidassa Suomen kansallisen edun kanssa.

– Komission esitys on yksinkertaisesti Suomen edun vastainen. Nyt jos koskaan on Suomen turva, että hallituksessa on EU-kriittinen puolue vastustamassa verorahojemme holtitonta kylvämistä Brysseliin. Siniset eivät tällaista esitystä voi hyväksyä. Suomi aikoo taistella kansallisen etunsa puolesta näissä budjettineuvotteluissa eurooppaministeri Sampo Terhon johdolla, sanoo Elo.

Hänen mukaansa sinisten linja on, että Brexitin myötä Ison-Britannian budjettiin jättämä vaje on kokonaisuudessaan leikattava EU-budjetista eikä otettava jäsenmailta.

– EU-budjetin paisuminen on jatkunut liian kauan. On huolestuttavaa, että Suomenkin vanhoilla puolueilla kiiltää liittovaltion unelma silmissään. Kun EU-budjetin lopullinen päätös joka tapauksessa venyy ensi hallituskaudelle, siniset aikoo tehdä Suomen edusta eduskuntavaaliteemansa, kertoo Elo.