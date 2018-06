Simon Elo: Punaviherpersut haluavat luvan EU:lta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan siniset ovat Suomen ainoa EU-kriittinen puolue.

Sinisten kansanedustaja Simon Elo kummastelee perussuomalaisten vaatimusta siitä, että sote-uudistuksen valinnanvapaus lähetetään EU-komission hyväksyttäväksi.

Kansanedustajat Leena Meri ja Arja Juvonen ovat todenneet, ettei hallituksen esitys voi edetä, ennen kuin notifikaatiomenettelyyn on saatu vastaus. Elon mukaan eduskunnan tulee ainoastaan selvittää uudistukseen sisältyvä EU-oikeudellinen riski.

– Jo on aikoihin eletty. Perussuomalaiset kysyy lupaa EU:lta, Elo toteaa tiedotteessa.

– Suomen terveydenhuoltouudistuksessa on kyse kansallisesta hankkeesta. Suomen ja komission välisissä epävirallisissa keskusteluissa on käynyt ilmi, että komissio ei edes suosittele valinnanvapausmalliamme notifioitavaksi. Ruotsissa on ollut vastaavantyyppinen sote-malli käytössä yli kymmenen vuotta ilman EU-notifikaatiota, Elo jatkaa.

Elon mukaan perussuomalaiset käytännössä vaativat, että Suomi noudattaa EU-säännöksiä Ruotsia tiukemmin.

– On syntynyt uusi poliittinen laji, punaviherpersu. Laulavat samassa kuorossa punatulkkujen kanssa. Suomessa on näköjään vain yksi EU-kriittinen puolue. Perussuomalaiset huutavat EU:ta apuun kun se heille vain sopii.