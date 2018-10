Simon Elo: Poliittisilla lakoilla ei saada kaadettua irtisanomislakia

Sinisten ryhmäjohtajan mukaan irtisanomislaki etenee, ellei ay-liikkeeltä tule kompromissiesitystä.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoo, että irtisanomislain vaihtaminen paikallisen sopimisen laajentamiseen työaikalaissa nousi lyhyesti esille sinisen eduskuntaryhmän kokouksessa eilen torstaina.

– Totta kai kaikkia vaihtoehtoja täytyy pitää pöydällä, mutta tietysti epäilen, että ammattiyhdistysliike ei tästä esityksestä innostu, eikä Antti Rinnekään ainakaan suoraan ollut valmis pääministerin kanssa kättä päälle heittämään, Simon Elo sanoo Verkkouutisille.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ehdotti SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle vaihtokauppaa A-studiossa tiistaina, ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tuki ehdotusta keskiviikkona vielä eduskunnan luottamusäänestyksen jälkeen.

Elon mukaan sinisellä eduskuntaryhmällä on valmiutta paikallisen sopimisen lisäämiseen, mutta puolentoista vuoden vääntö työaikalaista osoitti jo, kuinka vaikeaa se on.

– Lopulta tulos oli se, että nyt on esitys pienten yritysten irtisanomisen helpottamisesta, ja se on oikea esitys sinisten mielestä. Kyllä meidän palaute yrittäjäkentältä on se, että liian vaikeaa tällä hetkellä on saada pienestä yrityksestä pois sellaista työntekijää, joka itse asiassa aiheuttaa ongelmia myös yrityksen muille työntekijöille. Eli kysymys ei ole pelkästään yrittäjästä.

Ay-liikkeella ei näytä olevan neuvotteluhalukkuutta

Elo uskoo, että irtisanomislakiesityksen läpimeneminen on realistisempaa kuin paikallisen sopimisen.

– Tottakai ammattiyhdistysliike voi halutessaan tehdä esityksiä hallitukselle, ja hallituskin niitä mielellään kuuntelee.

Elon mukaan hallitus on avoin myös muille kuin paikallista sopimista koskeville kompromissiesityksille.

– Tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että kauheasti neuvotteluhalukkuutta ei ole.

Elon mukaan hallitus vie esitystään irtisanomislaista eteenpäin, ellei ay-puolelta tule kompromissiesitystä. Hän arvioi, että paikallisen sopimisen etenemisen sijaan todennäköisempää on irtisanomislain eteneminen tai jokin laatikon ulkopuolelta tuleva esitys.

– Olennaista on se, ettei tällaisilla poliittisilla lakoilla hallituksen esitystä saada kaadettua, Elo toteaa.

