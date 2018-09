Simon Elo lainasi Donald Trumpilta: Sdp on alhaisen energian puolue

Pääministeri Juha Sipilän mukaan ’menetetty vuosikymmen on ohi’.

Eduskunnan budjettiviikon aloittaneessa lähetekeskustelussa sinisten ryhmäjohtaja Simon Elolla oli uusi vertaus Sdp:stä.

– Antti Rinteen johdolla demarit lupaavat kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista. Politiikan huutokauppakeisari ei tule perumaan yhtään hallituksen tekemää leikkausta. Ei yhtään. Täälläkin kuulemme vain tuohtunutta tuhinaa. Alhaisen energian puolue! Siniset ovat vastavoima sosialisteille ja viinivihreille. Näytöt on nähty, Simon Elo sanoi.

– Täällä ei ole kuultu demareilta muuta kuin tuhinaa ja puhkumista.

Low Energy Jeb oli USA:n presidentinvaalin esivaalissa Donald Trumpin tehokas lempinimi kilpailijalleen Jeb Bushille.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi Tampereelta saamistaan terveisistä. Taideaineiden opiskelija Leena, 22, oli sanonut, että hän ei uskalla ottaa opintolainaa, koska ei tiedä tulevaisuudesta. Aune, 72, miettii, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

– Tämä on teidän aikaansaannostanne, ministeri (Petteri) Orpo, tällä hallituskaudella, ja hän muistaa kyllä vaaleissa miten asiat menevät, Antti Rinne sanoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi olevansa jättämässä tämän kauden viimeistä budjettia tyytyväisin mielin.

– Suomi on monella mittarilla paremmassa kunnossa kuin vaalikauden alussa. Ihmiset ovat saaneet töitä, talouskasvu on eurooppalaisittain nopeaa ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on terveemmällä pohjalla. Menetetty vuosikymmen on ohi, Juha Sipilä sanoi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) huomautti vihreiden Ozan Yanarille, joka oli puhunut hallituksen hukatusta mahdollisuudesta.

– Minä nyt muistuttaisin, että takana on hukattu vuosikymmen. Kun hallitus aloitti – senkin hallituksen jäljiltä jossa yhdessä oltiin – se oli hukattu taloudessa, koska työllisyys ei parantunut, talous ei kasvanut. Siitä johtui se että jouduimme tekemään niitä ratkaisuja, Petteri Orpo sanoi.

– Jouduimme ensin pistämään talouden kuntoon. Nyt meillä on tukevaa maata jalkojen alla. …Kiitosta tulee onneksi, muualta kuin tästä salista.

– Katainen ja Stubb on syyllisiä, Sdp:n Jukka Gustafsson huusi väliin.

Sosiaalidemokraateilla on Orpon mukaan synkkä kuva sitä miltä maailma näyttää.

– Mutta minulla on hyviä uutisia. Talous kasvaa ja 110 000 ihmistä on päässyt töihin. …Voi sanoa, että hyvinvointiyhteiskunta on pelastettu. Minulla oli kynä valmiina teidän tulevaisuusajatuksia varten, mutta ei minun tarvinnut käyttää sitä, Petteri Orpo sanoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan hallitus kaivoi poran esiin ja porasi lisää reikiä veropohjaan.

Sinisten Kimmo Kivelän mukaan hallituksen ja opposition välillä ei ole lainkaan halua yhteisen tien etsimiseen. Hänen mukaansa hallituksen ideologia on työn etsiminen ihmisille.

Kansalaispuolueen Paavo Väyrynen puhui ”euroelefantista, josta eduskunnassa ei haluta keskustella”. Hän mainitsi lakialoitteensa kansanäänestyksestä EU:n jäsenyydestä.

– Jos täällä olisi keskusteltu eurosta, olisi ymmärretty kuinka paljon Suomi on kärsinyt jäsenyydestä, Paavo Väyrynen sanoi.

. @Simon_Elo käyttää eduskunnassa Donald Trumpin käännettyjä sloganeita. Mielenkiintoinen valinta. Onko Elo loikkaamassa Huhtasaaren leiriin? — Dimitri Qvintus (@DimitriQvintus) September 18, 2018

"Minulla on teille hyviä uutisia. Julkinen talous on vahvalla pohjalla. Hyvinvointiyhteiskunta on suorastaan pelastettu. #Sotu-uudistus on hyvä ajatus ja se on syytä tehdä", @PetteriOrpo sanoo oppositiolle heidän ryhmäpuheidensa kommentteihin.#kokoomus #budjetti — Kokoomus (@kokoomus) September 18, 2018

.@juhasipila: Piste velkaantumiselle tulee jo ensi vuonna. Meillä on vastuu siitä, että julkinen talous on kunnossa tuleville sukupolville. #budjetti #eduskunta #keskusta — Suomen Keskusta (@keskusta) September 18, 2018

Weak and low energy @JebBush, whose campaign is a disaster, is now doing ads against me where he tries to look like a tough guy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2015