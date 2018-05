Simon Elo: Kuka maksaa hypyn punavihreään tuntemattomaan

Ensisijainen tehtävä on saada suomalaiset töihin, sanoo sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo toteaa, että tulokset puhuvat puolestaan.

– Tällä hallituskaudella Suomeen on syntynyt jo yli 90 000 työpaikkaa ja tavoiteltu 72 prosentin työllisyysaste saavutetaan. Tämä on lupaava alku. Tulevalla hallituskaudella työllisyys on saatava vähintään 75 prosenttiin, jotta Suomen tulevaisuus on sininen. Tämän tietää jokainen päivystävä dosentti.

– Siksi olen hämmästynyt siitä, että punavihreiden välikysymyksessä vastustetaan nuorten töihin pääsyn helpottamista ja pienyrittäjien aseman parantamista, Simon Elo sanoo.

Hänen mukaansa sininen tulevaisuus tahtoo, että pitkään työttömänä olleet nuoretkin saavat mahdollisuuden. Tätäkö oppositio vastustaa?

– Kun on puhdas ja aatteellinen, on ahdas ja puutteellinen. SDP on ylikunnossa. Suomessa elää maailman onnellisin kansa, jolla on onneton oppositio, ihmettelee Elo.

Hän toteaa, että eilen käsitellyn välikysymyksen oli allekirjoittanut myös perussuomalaiset, jonka puheenjohtaja kertoi vuosi sitten kannattavansa jopa työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista.

– RKP ja kristillisdemokraatit eivät allekirjoittaneet sosialistipropagandaa.

– Punavihreät ovat vastustaneet kaikkia työllisyyttä lisääviä toimia. Kurjuus luo sosialismia. Sosialismi luo kurjuutta. Vaihtoehto on punavihreä konkurssi. Kuka maksaa hypyn punavihreään tuntemattomaan? Sinä maksat, sanoo Elo.