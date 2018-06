Simon Elo: Krista Kiuru vaarantaa valiokunnan toimintakyvyn

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Kiuru paljasti nyt toiminnallaan viivyttävänsä asiattomasti käsittelyä, arvioi Simon Elo.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoo olevansa tuohtunut sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) ja useiden muiden opposition kansanedustajien julkisuuteen antamista, valiokunnan työskentelyä koskevista väitteistä, jotka hänen mukaansa ovat harhaanjohtavia.

– Opposition syyte eduskunnan työntekijöiden hyvinvoinnin vaarantamisesta on hävytön. Sote-valiokunnassa esitettiin, että selvitetään työntekijöiden esimiesten kanssa mahdollisuutta aloittaa valiokunnan työt uudestaan jo elokuussa syyskuun alun sijaa. Mitään päätöstä työskentelyaikataulusta elokuussa ei oltu lyömässä lukkoon. Puheenjohtaja ylitti toimivaltuutensa päättämällä yhtäkkiä valiokunnan kokouksen vaikka tehtynä oli kannatettu esitys. Ymmärrän hyvin valiokunnan jäsenten tuohtumuksen, Elo toteaa tiedotteessaan.

Elo huomauttaa lisäksi, että Kiuru vaatii myös eduskunnan puhemiesneuvostoa asettamaan sote-valiokunnalle aikataulun sote-uudistuksen käsittelylle, vaikka perinteisesti puhemiesneuvosto katsoo, että on valiokunnan oma tehtävä päättää käsittelyaikataulustaan. Kiuru yrittää Elon mukaan vaatimuksellaan vain viivyttää aikataulusuunnitelman asianmukaista käsittelyä valiokunnassa.

– Sote-valiokunnan puheenjohtaja Kiuru paljasti nyt toiminnallaan viivyttävänsä asiattomasti käsittelyä, Elo arvioi.

Kiurun toiminta vaarantaa hänen mielestään mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyvyn.

– Uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta, kolmen hallituksen ja kaikkien eduskuntapuolueiden toimesta. On ihan mahdotonta, jos Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmää ei onnistuta uudistamaan poliittisen pelin takia. Lähes kaikki mahdolliset soten järjestämisen mallit on puitu läpi. Nyt vasta meillä on malli, joka on läpäisemässä hyvin todennäköisesti perustuslakivaliokunnan tiukan seulan. Uudistusta ei voi väittää kiireellä ja hutiloiden tehdyksi. Valmistelun pituus ja perusteellisuus hakee vertaistaan, Elo painottaa.

