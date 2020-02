Simon Elo kokoomukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Simon Elo liittyy kokoomukseen.

Simon Elo toimi viime vaalikaudella kansanedustajana ja sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Olen tolkun oikeistokonservatiivi. Haluan puolustaa länsimaista demokratiaa, isänmaallisuutta, yhtäläistä ihmisarvoa ja vapaata markkinataloutta. Politiikassa tavoitteet saavutetaan joukkueena ja minun joukkueeni on kokoomus, hän sanoo.

Elo kertoo kokoomukseen liittymisen olleen pitkän harkinnan lopputulos.

– Pohdin sitoutumattomana puolen vuoden ajan, että haluanko jatkaa politiikassa. Päädyin lopulta aina ajattelemaan, että kipinä vaikuttamiseen on säilynyt. Kokemukseni todistavat, että politiikassa voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Samalla on altistettava itsensä ja tekemänsä päätökset arvostelulle. Hyväksyn sen. Kestän löylyn, sanoo Elo.

– Simon Elon osaamiselle on käyttöä kokoomuksessa. Hän on vahva kunnallinen vaikuttaja ja omaa laajasti kokemusta eduskuntatyöstä. Elo edustaa poliittisilta kannoiltaan maltillista oikeistolaisuutta, jolloin kokoomus on hänelle luontevin vaihtoehto, sanoo puheenjohtaja Petteri Orpo.