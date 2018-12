Simon Elo: Juutalaisyhteisön turvallisuuteen panostettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisten mukaan Suomen pitää osallistua juutalaisyhteisön turvallisuuskuluihin.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho ja sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo vierailivat tänään Helsingin juutalaisessa seurakunnassa.

Vierailun aikana keskusteluun nousi juutalaisyhteisön turvallisuushuolet ja uskonnonvapaus.

– Juutalaisyhteisöä uhataan ympäri Euroopan niin islamistien kuin äärioikeistolaistenkin taholta. Uhka mitä tahansa vähemmistöä vastaan uhkaa myös kansanturvallisuutta laajemmin, Simon Elo toteaa tiedotteessa.

– Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka ei osallistu juutalaisyhteisön turvallisuuskuluihin. Tämä pitää korjata.

Helsingin juutalaisessa seurakunnassa on noin 1200 jäsentä. Sillä on oma päiväkoti ja perusasteen opetus. Turvallisuusuhat vaihtelevat pommiuhista ja veren heittämisestä hautausmaalle suurempiin turvallisuusuhkiin, joiden takia seurakunnalla on neljä palkattua vartijaa.

– Uskonnonvapaus ja oikeus turvallisuuteen ovat meille sinisille politiikan ydintä. Suomen on aika kantaa vastuuta juutalaisvähemmistöstään, Sampo Terho toteaa.