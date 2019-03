Simon Elo ISIS:n kannattajille: Älkää palatko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisiltä ei heru sympatiaa aikuisille, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet Suomesta ISIS:n riveihin.

– ISIS on raakalaismainen terroristijärjestö. Sinisiltä ei heru sympatiaa aikuisille, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet Suomesta ISIS:n riveihin. Suomen valtion ei pidä auttaa Suomesta ISIS:iin liittyneitä aikuisia mitenkään Lähi-idässä, mutta lapsille on tapauskohtaisesti osoitettava armoa. ISIS:n aikuiset kannattajat saavat sen kohtalon, jonka ansaitsevat. Viestini ISIS:n kannattajille on selvä: älkää palatko Suomeen, sanoo Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Suomen perustuslain mukaisesti jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen.

– Nämä henkilöt on tuomittava paikan päällä tai jos nämä kansalaiset palaavat Suomeen, on heidät otettava välittömästi turvallisuusviranomaisten huostaan ja käynnistettävä tutkinta. Rikoksiin syyllistyneet kansalaiset tuomitaan Suomessa meidän lainsäädäntömme mukaisesti, Elo sanoo.

Hallitus sääti vuonna 2016 rangaistavaksi matkustamisen terroristisessa tarkoituksessa, mutta useat näistä henkilöistä liittyivät ISIS:n riveihin sitä ennen.

– Lisäksi nyt on eduskuntakäsittelyssä hallituksen lakiesitys, jonka mukaan tietyistä vakavista rikoksista, kuten terrorismirikoksista, voi kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden. Esitän, että tulevaisuudessa kansalaisuuden menettämisen pitäisi olla mahdollista myös kansallisen turvallisuuden vaarantamisen nojalla. ISIS:n riveissä taisteleville on myös voitava jatkossa asettaa maahantulokielto kansallisen turvallisuuden perusteella, sanoo Elo.

Suomesta on turvallisuusviranomaisten arvion mukaan lähtenyt yli 80 henkilöä ISIS:n hallitsemalle alueelle Irakiin ja Syyriaan. Lähtijöiden määrä on todennäköisesti suurempi. Ääri-islamistien kukistuminen on saanut Yhdysvallat vaatimaan Euroopan maita ottamaan vastaan vangittuja ISIS-taistelijoita.