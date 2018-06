Simon Elo: Hyvinvointiyhteiskunta joko uudistuu tai kuolee

Sinisten ryhmyrin mukaan hallituspuolueet ovat päättäneet, että suomalaiset saavat sote-palveluihin valinnanvapauden.

Pääministeri antoi keskiviikkona eduskunnalle ilmoituksen sote-uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021.

– Tänään on kyse Suomen tulevaisuudesta. Vaakalaudalla on meidän yhteinen hyvinvointiyhteiskuntamme, jonka perustuksen ovat meitä edeltävät sukupolvet valaneet, jota me rakennamme, ja jonka me haluamme seuraavalle sukupolvelle lahjoittaa. Olemme risteyksessä. Hyvinvointiyhteiskunta joko uudistuu tai hyvinvointiyhteiskunta kuolee, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sinisten ryhmäpuheessa.

Elon mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on välttämätöntä, koska ihmiset eivät nykyisin pääse oikea-aikaisesti hoitoon.

– Jokainen puolue tässä salissa on tämän tunnustanut. Sosiaali- ja terveyspalveluita on yritetty uudistaa jo 13 vuoden ajan. Jokainen puolue tässä salissa on ollut uudistusta tekemässä.

Elon mukaan hallitus on yhteisesti päättänyt, että sote-uudistuksen pohjaksi luodaan leveämmät hartiat eli maakunnat.

– Kunnat eivät ole pärjänneet riittävän hyvin niille annettujen sote-velvoitteiden kanssa. Valtiovallan tehtävä on osaltaan varmistaa, että jokainen suomalainen saa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun meillä tällä hetkellä on lähes 400 sote-palveluiden järjestäjää, jatkossa järjestäjiä on 18.

Maakuntien aloituksen siirtäminen vuodella on tosiasia, joka johtuu useasta syystä.

– Ymmärrettävä syy on eduskunnan vaatiman huolellisen lainsäädäntötyön kunnioittaminen. Tuomittava syy on puoluepoliittisista syistä johtuva eduskuntakäsittelyn asiaton viivyttäminen. On kestämätöntä, että esimerkiksi sote-valiokunnalla meni kolme kokouspäivää aikataulusta päättämiseen. Kaikella viivytyksellä on hintansa. Lisälasku on arviolta 200 miljoonaa euroa.

Punaiset puhuvat, siniset tekevät

– Vasemmalta on linjattu, että sote-uudistuksen pysäyttäminen on isänmaallinen teko. Vai niin. Sillä lailla. Missä viipyy demareiden, viinivihreiden ja sosialistien välikysymys? Veikö kissa kielen ja vaatiiko koira lenkille? Ovatko kesälomat tärkeämpiä kuin sote-huolenne? Laittakaa perustelut kansanvallan puntariin.

Sininen tulevaisuus on Elon mukaan yhteistyössä hallituspuolueiden kanssa päättänyt, että suomalaiset saavat sote-palveluihin valinnanvapauden.

– Näin nykyisestä varakkaiden etuoikeudesta tulee kaikkien suomalaisten perusoikeus. Sinisten lähtökohtana on ollut aina se, että yksityinen on renki ja julkinen isäntä.

Luotamme siihen, että suomalainen osaa valita haluamansa palvelut. Luotamme siihen, että suomalaiset sote-yrittäjät haluavat tarjota palveluita laadukkaasti ja vastuullisesti. Meille on ollut tärkeää taata myös pienyrittäjille mahdollisuudet päästä palveluiden tuottajiksi.

Elo korostaa, että sote-uudistus voidaan korjaukset tekemällä viedä perustuslain mukaisesti maaliin.

– Punaiset puhuvat, siniset tekevät. Demareiden suurin vihollinen näyttää olevan demarit itse. Suomalaisia ei pidä aliarvioida. He näkevät, että valittu linja toimii. Terveysjonot lyhenevät, kansalaisoikeudet paranevat, hallinto yksinkertaistuu ja suomalaiset voivat paremmin.

– Uudistukset toteutetaan ja keskeiset taloustavoitteet saavutetaan. Vasemmistopopulismilla ei vaaleja voiteta.