Simon Elo: Erkki Tuomioja elää maailmassa, jota ei enää ole

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ihmettelee Sdp:n kansanedustajan arvostelua yhden venäläisen diplomaatin karkotuspäätöksestä.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät, että Suomi karkottaa yhden Venäjän suurlähetystössä diplomaattistatuksella toimivan henkilön maasta. Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) totesi, että hän ei olisi tehnyt karkotuspäätöstä.

– Karkotuspäätökset kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan ja Britannian pääministeri Theresa May on antanut Eurooppa-neuvostossa lisätodisteita Venäjän osallisuudesta. Mitä muuta Erkki Tuomioja oikein vaatii Suomen päätöksenteon pohjaksi, ihmettelee Simon Elo.

Tuomioja on SDP:n jäsen ulkoasiainvaliokunnassa. Elon mukaan herää kysymys, että edustaako Tuomiojan näkemys demarien virallista ulkopoliittista linjaa. Ruotsissa pääoppositiopuolue moderaatit tukee Ruotsin karkotuspäätöstä.

– Tuomioja elää maailmassa, jota ei enää ole. Suomi on osa länttä ja puolustamme länsimaista oikeusvaltiota. On oikein että Suomi on mukana yhteisessä eurooppalaisessa ratkaisussa. Haluavatko demarit tehdä Suomesta moraalittoman sivustakatsojan. Mitä mieltä on Antti Rinne, kysyy Elo.