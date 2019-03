Simon Elo: Eduskunnan sote-jarrutus häpeällistä

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on erittäin huolissaan edustuksellisen demokratian kyvystä uudistuksiin.

– Poliittinen järjestelmämme on rikki, jos emme saa yhtä uudistusta tehtyä edes 15 vuodessa. Soteen on haettu ratkaisua jo neljän eduskunnan aikana. Oikeastaan kaikkien mahdollisten mallien perustuslaillisuus on arvioitu. Nyt oltiin lähempänä sote-uudistuksen onnistumista kuin koskaan aikaisemmin, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo toteaa.

– Eduskunnalla oli tarpeeksi aikaa käsitellä kaikki soten lait, mutta kaksi vuotta sitten iski opposition pelko hallituksen onnistumisesta sote-uudistuksessa ja jarrut laitettiin pohjaan varsinkin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, hän jatkaa tiedotteessaan.

Elo sanoo olevansa erittäin pettynyt opposition toimintaan.

– On muodostettu jopa oppositioedustajien klikki, joka on ilakoinut kaikissa jarrutusonnistumisissaan.

– Suurin osa sote-lakipaketista on ollut eduskunnan käsittelyssä lähes kaksi vuotta. Väitteet siitä, että hallitus tekisi sote-uudistusta hätäisesti ja kiireellä eivät kerta kaikkiaan pidä paikkansa. Varsinkin sosiaali- ja terveysvaliokunta on tietoisesti puheenjohtajansa ja opposition edustajien voimin jarruttanut lakien käsittelyä parhaan kykynsä mukaan. On keskusteltu esimerkiksi tuntikausia pelkästään käsittelyaikatauluista tai luettu asiantuntijoiden lausuntoja sanasta sanaan ääneen. On tietoisesti vältelty asiallista keskustelua ja uudistuksen eteenpäin viemistä, Elo sanoo.

Hän toivoo, että yhteistyö uudessa eduskunnassa on asiallisempaa ja päättäjät pystyvät osallistumaan rakentavasti uudistusten tekoon huolimatta siitä, ovatko hallituksessa vai oppositiossa.

Elo tukee pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ehdotusta, että vielä ennen vaaleja kaikki eduskuntapuolueet keskustelevat yhdessä sotesta. Hän toivoo myös oppositiopuolueiden esittelevän omat toteuttamiskelpoiset sote-mallinsa.