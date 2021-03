Silminnäkijä Myanmarissa: Protestoijia hakataan ja ruumiita piilotellaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilasjuntta pitää maata tiukassa otteessa. Syrjäytetyt ovat perustaneet varjohallituksen,

Myanmarin sotilasvallankaappauksessa syrjäytetyt parlamentaarikot ovat nimittäneet maalle varjohallituksen.

Hallituksen johtoon on nimetty parlamentin puhemiehenä toiminut Mahn Win Khaing Than . Hän kuuluu myös marraskuun vaalit voittaneen Kansallisen demokratialiiton (NLD) johtoon . Helmikuussa vallan kaapannut armeija on vanginnut presidentti Win Myintin ja maan poliittisen johtajan, valtiokansleri Aung San Suu Kyin, joten Khaing Thanista tehtiin siviilihallituksen väliaikainen johtaja.

Hän lähetti Myanmarin laajimman tiedotusvälineen Facebookin kautta viestin kansalaisille. Siinä hän sanoo Myanmarin elävän nyt pimeimpiä hetkiään, koska sotilasjuntta on sulkenut ihmisiltä aamun sarastuksen.

Sotilasjuntan hallinoima MRTV taas syytti valtaansa vastaan protestoivia ja lakkoilevia ihmisiä rikollisiksi. Varjohallituksen toimintaan osallistuvia juntta varoitti sanomalla heidän syyllistyvän maanpetokseen josta rangaistuksena voi olla kuolemantuomio.

Noin kolmannes aiemmin Burmana tunnetun Myanmarin asukkaista kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Khaing Thanin varjohallitus on tavannut vähemmistökansojen edustajat ja ilmaissut heidän kanssaan yhteisen tahtonsa tehdä Myanmarista federalistinen demokratia. Myös vangittu valtiokansleri Aung San Suu Kyi on sanonut tämän olevan pyrkimyksenään. Ennen vallankaappausta armeija vaikeutti Suu Kyin tavoitetta päästä kenraalien valtaa aseellisissa konflikteissa vastustaneiden vähemmistökansojen kanssa sopuun federalistisesta hallintomallista.

Johtavat kenraalit näkivät pyrkimyksen olleen uhka omalle perustuslaissa taatulle kiintiövallalleen ja taloudellisille eduilleen. Suu Kyin tuen he saivat pääosin muslimeista koostuvan Rohingya- väestön sortamiseen. Asian käsittely on Haagin kansainvälisessä tuomioistumessa kesken.

Vastarinta ahtaalla

Suurimmassa kaupungissa Yangoonissa oleva suomalainen silminnäkijä ja tarkkailija kertoo sotilaiden jatkavan demokratiaa vaativien protestoijien hakkaamista ja keskeisten kansalaisaktiivien ja toimittajien pidättämisiä. Surmansa saaneiden mielenosoittajien ruumiita sotilaat piilottavat, jotta protestoijat eivät pääsisi julkaisemaan vainajista kuvia.

Suomalaistarkkailija kertoo armeijan yrittävän pakottaa lakkoilevia virkamiehiä ja tehdastyöläisiä takaisin töihin.

Mielenosoittajien suomalainen kertoo protestoijien pystyvän pitämään mobiiliyhteyksiä toisiinsa. Tämä mahdollistaa sen, että jos yhdessä kaupunginosassa armeija pystyy murskaamaan mielenosoituksen, sitä jatketaan taas toisessa kaupunginosassa.

Poliisit sotilasjuntta on määrännyt rikkomaan protestoijien autoja, moottoripyöriä ja pyöriä sekä riksoja. Mielenosoittajia tukevien teekauppiaiden kauppoja tuhotaan ja lakkoilevilta rautateiden työntekijöiltä ryöstetään heidän päivittäisiä riisiannoksiaan.

Silminnäkijä kertoo naisten keksineen uuden vastarinnan muodon . He pukeutuvat hta mein- nimellä tunnettuihin moniosaisiin saronkeihin.

Burmalaisten ja järjestysvallan ammattilaisten keskuudessa elää edelleen taikausko. Sen mukaan mies menettää maskuliinisen energiansa, jos hän jää naisten vaatteiden peittämäksi. Juntan määräysten katutason toimeenpanijoiden onkin nähty käyttävän paljon aikaansa sellaisiin pidätystekniikoihin, joissa he voivat välttää tuon uhan maskuliinisuudelleen,

Yangoonin suomalainen ei tahdo julkistaa nimeään, koska hän tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa eikä oman toimintansa johdosta tahdo saattaa yhteistyökumppaneitaan pienellekään riskille alttiiksi.